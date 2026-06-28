Publicidad

Home

Autos

5 novedades de…

GWM Ora 5: precio, autonomía y características del nuevo eléctrico en Colombia

Conozca los precios y las principales novedades del nuevo eléctrico que ya está disponible en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Nicolás Fernández
Nicolás Fernández
28 de junio de 2026 - 06:34 p. m.
GWM Ora 5 en Colombia.
GWM Ora 5 en Colombia.
Foto: GWM
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tren motor cero emisiones

El GWM Ora 5 que llegó a Colombia funciona con una batería ternaria de litio LFP con una capacidad para 58,33 kWh. El vehículo equipa un conector Tipo 2. Según el fabricante, su autonomía por carga completa oscila entre los 520 kilómetros, según el Ciclo NEDC, y los 435, para el Ciclo WLTP.

La potencia anunciada por el nuevo eléctrico que se suma al portafolio de GWM en el país es de 201 caballos. Su torque, inmediato por su tecnología de propulsión, llega a los 260 Nm. Su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 7.5 segundos.

Video Thumbnail

Equipo interior

Dentro de la cabina del Ora 5 hay asientos con tapicería en tela o eco cuero, según la versión, ajuste eléctrico para el asiento del conductor, aire acondicionado bizona, nevera central de 3.2 litros, freno de estacionamiento electrónico y centro multimedia con pantalla táctil de 14,6”. Lleva un panel de instrumentos digital de 10,25”.

Exterior

El nuevo compacto eléctrico de GWM en Colombia tiene una longitud de 4.471 mm. Su ancho llega a los 1.833 mm, mientras que su altura es de 1.641. Su distancia entre ejes es de 2.720 mm. La ficha indica una capacidad de almacenamiento en el maletero de 362 L, expandible a los 1.060, cuando se abaten los asientos traseros.

Afuera sobresale su estética tipo hatchback, así como sus luces de iluminación diurnas con tecnología LED. Equipa rieles en el techo, espejos con ajuste eléctrico y, en todas sus versiones, rines de 18 pulgadas en ruedas de especificación 225/60 R18.

Seguridad

El paquete de seguridad que GWM incluyó en el Ora 5 que llegó a Colombia incluye seis bolsas de aire, frenos con ABS y EBD, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, dos anclajes Isofix en los asientos traseros, alerta de puertas abiertas y Adas, según la versión, como el freno autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo, alerta de frenado de emergencia, entre otros.

Más de Autos: Prueba de la Hyundai Tucson HEV 2026 en Colombia: consumo, diseño y equipamiento.

Precio

Los precios del Ora 5 son:

GWM Ora 5 MID: COP 75.000.000.

GWM Ora 5 TOP: COP 90.000.000.

Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda.nefernandez@elespectador.com

Temas recomendados:

Autos

AbiertoEE

GWM

Novedades

Carros eléctricos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.