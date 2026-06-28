GWM Ora 5: precio, autonomía y características del nuevo eléctrico en Colombia

GWM Ora 5 en Colombia. Foto: GWM

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Tren motor cero emisiones

El GWM Ora 5 que llegó a Colombia funciona con una batería ternaria de litio LFP con una capacidad para 58,33 kWh. El vehículo equipa un conector Tipo 2. Según el fabricante, su autonomía por carga completa oscila entre los 520 kilómetros, según el Ciclo NEDC, y los 435, para el Ciclo WLTP.

La potencia anunciada por el nuevo eléctrico que se suma al portafolio de GWM en el país es de 201 caballos. Su torque, inmediato por su tecnología de propulsión, llega a los 260 Nm. Su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 7.5 segundos.

Equipo interior

Dentro de la cabina del Ora 5 hay asientos con tapicería en tela o eco cuero, según la versión, ajuste eléctrico para el asiento del conductor, aire acondicionado bizona, nevera central de 3.2 litros, freno de estacionamiento electrónico y centro multimedia con pantalla táctil de 14,6”. Lleva un panel de instrumentos digital de 10,25”.

Exterior

El nuevo compacto eléctrico de GWM en Colombia tiene una longitud de 4.471 mm. Su ancho llega a los 1.833 mm, mientras que su altura es de 1.641. Su distancia entre ejes es de 2.720 mm. La ficha indica una capacidad de almacenamiento en el maletero de 362 L, expandible a los 1.060, cuando se abaten los asientos traseros.

Afuera sobresale su estética tipo hatchback, así como sus luces de iluminación diurnas con tecnología LED. Equipa rieles en el techo, espejos con ajuste eléctrico y, en todas sus versiones, rines de 18 pulgadas en ruedas de especificación 225/60 R18.

Seguridad

El paquete de seguridad que GWM incluyó en el Ora 5 que llegó a Colombia incluye seis bolsas de aire, frenos con ABS y EBD, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, dos anclajes Isofix en los asientos traseros, alerta de puertas abiertas y Adas, según la versión, como el freno autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, control crucero adaptativo, alerta de frenado de emergencia, entre otros.

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Precio

Los precios del Ora 5 son:

GWM Ora 5 MID: COP 75.000.000.

GWM Ora 5 TOP: COP 90.000.000.