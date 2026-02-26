Habrá descuentos tributarios para estos carros en marzo de 2026: todo lo que debe saber

Quienes estén interesados deberán ingresar a la plataforma web de la Upme y cargar los documentos que respalden su solicitud, incluyendo información técnica, financiera y jurídica. Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) comenzará a recibir solicitudes desde el primero de marzo de 2026 para expedir el certificado que da acceso a incentivos tributarios en proyectos de energía limpia, eficiencia energética, hidrógeno y también en la compra de vehículos eléctricos e híbridos.

Esta medida quedó oficializada en la Resolución 000070 de 2026 y llega después de que, en 2025, la entidad recibiera cerca de 10.000 solicitudes de certificación, reflejando un creciente interés de ciudadanos y empresas por aprovechar estos beneficios.

La Upme se encarga de revisar cada proyecto y solicitud para asegurar que cumpla con los requisitos necesarios. Solo así se expide el certificado que permite a la DIAN aplicar los ajustes tributarios correspondientes, para que los dueños de vehículos híbridos y eléctricos puedan acceder al descuento en impuestos.

Desde la entidad destacan que esta iniciativa busca impulsar la descarbonización y acelerar la transición hacia energías más limpias. Además, al aprobar proyectos y solicitudes, no solo se protege el medioambiente, sino que también se fomenta la inversión y se generan oportunidades de empleo en el país.

Le puede interesar: ¿Por qué quienes prueban un carro eléctrico no regresan al de gasolina? Esto dice un estudio

Quienes estén interesados deberán ingresar a la plataforma web de la Upme y cargar los documentos que respalden su solicitud, incluyendo información técnica, financiera y jurídica.

Una vez que se reciba toda la documentación, la entidad hará la evaluación de las solicitudes para expedir el certificado que permitirá al contribuyente acercarse a la DIAN y realizar el trámite correspondiente para acceder a los beneficios tributarios.

Es importante aclarar que estas solicitudes no están reservadas únicamente a quienes ya son dueños de vehículos o motocicletas eléctricas. También pueden tramitarse por quienes estén en proceso de compra de un vehículo con estas características, así que quienes planean adquirir uno pueden aprovecharlo sin problema.

¿Cuáles son los beneficios tributarios?

El certificado de la Upme permite acceder a varios tipos de beneficios tributarios: