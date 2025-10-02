La industria de motos: un crecimiento sin frenos que mueve la economía de Colombia

En Colombia, más de una cuarta parte de los hogares cuenta con una motocicleta, lo que refleja la presencia de este vehículo en distintas regiones y contextos socioeconómicos del país. Foto: Incolmotos

El uso de la motocicleta en Colombia ha crecido de manera sostenida durante las últimas décadas, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la industria nacional. Mientras que en 1998 circulaban menos de un millón de estos vehículos en el país, para 2025 la cifra supera los 13 millones, representando más del 63 % del total de la flota vehicular.

De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, el registro de nuevas motocicletas evidencia esta expansión de forma contundente, pasando de 56.422 unidades en el año...