No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Autos

Jaguar Land Rover prolonga el cierre de sus fábricas por ciberataque. Esto se sabe

La firma británica destacó que se trata de una situación difícil para su equipo y expresó gratitud por el acompañamiento y la paciencia.

Redacción Autos con información de Agencias
24 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Mientras tanto, las plantas en Reino Unido permanecen inactivas, con una pérdida estimada de 1.000 vehículos diarios.
Mientras tanto, las plantas en Reino Unido permanecen inactivas, con una pérdida estimada de 1.000 vehículos diarios.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN / POOL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Jaguar Land Rover, el mayor fabricante de carros del Reino Unido, anunció este martes que prolongará la pausa en su producción hasta el 1 de octubre, tras el ciberataque sufrido el pasado 2 de septiembre. El incidente habría comprometido datos de algunos clientes, según reconoció la compañía.

La medida busca dar claridad durante la próxima semana, mientras la empresa establece el cronograma para el reinicio gradual de operaciones y avanza en la investigación del caso. “Nuestros equipos continúan trabajando incansablemente junto con especialistas en ciberseguridad, el NCSC (Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido) y las fuerzas del orden para garantizar que reiniciemos de forma segura”, señaló Jaguar Land Rover.

Vínculos relacionados

Esta es la multa para los motociclistas que transiten por el andén
Cinco recomendaciones para empezar a manejar un carro automático
¿Qué significan los caballos de fuerza y cuál es su importancia en los vehículos?

La firma británica calificó este momento como “difícil” para todo el equipo y ha agradecido “su continuo apoyo y paciencia”. Al mismo tiempo, destacó que mantiene el foco en respaldar a sus clientes, proveedores y minoristas, que continúan abiertos. Sobre el impacto en la información de usuarios, precisó que algunos datos podrían haberse visto afectados y aseguró que se pondrá en contacto con las personas que considere pertinentes en caso de confirmar compromisos de seguridad.

Mientras tanto, las plantas de Jaguar Land Rover en Reino Unido siguen inactivas, con una pérdida estimada de 1.000 vehículos diarios. La paralización también afecta a las fábricas de Eslovaquia e India y mantiene a la mayoría de los 33.000 empleados en casa. El coste semanal por la falta de producción alcanzaría los 50 millones de libras, casi 60 millones de euros, y tras un mes de parón las pérdidas podrían superar los 200 millones, según estimaciones de la BBC.

El Gobierno apoyará la cadena de suministro

El sindicato Unite, uno de los más representativos del sector, solicitó la puesta en marcha de un esquema de ayudas para los trabajadores afectados por la crisis en Jaguar Land Rover. En respuesta, el Gobierno británico aseguró que respaldará a la cadena de suministro para mitigar el impacto de la paralización.

El secretario de Estado de Industria, Chris McDonald, afirmó que el Ejecutivo “es muy consciente de las dificultades que la paralización está causando a proveedores y empleados, muchos de los cuales ya sufren pérdidas económicas sin haber tenido culpa alguna”. McDonald hizo estas declaraciones antes de visitar la planta junto al ministro de Empresa, Peter Kyle.

Jaguar Land Rover, controlada por el grupo indio Tata Motors desde 2008, produce en el Reino Unido los modelos Jaguar y Land Rover. La compañía es considerada uno de los pilares industriales del país, por lo que el cese de operaciones genera un efecto en cadena que afecta a cientos de empresas proveedoras y a miles de trabajadores.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Por Redacción Autos con información de Agencias

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Autos

Carros

Planta de producción

Jaguar Land Rover

JLR

Ciberataque

Cierre de fábricas de Jaguar Land Rover

Venta de carros

Reino Unido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar