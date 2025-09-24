Jaguar Land Rover prolonga el cierre de sus fábricas por ciberataque. Esto se sabe

Mientras tanto, las plantas en Reino Unido permanecen inactivas, con una pérdida estimada de 1.000 vehículos diarios. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN / POOL

Jaguar Land Rover, el mayor fabricante de carros del Reino Unido, anunció este martes que prolongará la pausa en su producción hasta el 1 de octubre, tras el ciberataque sufrido el pasado 2 de septiembre. El incidente habría comprometido datos de algunos clientes, según reconoció la compañía.

La medida busca dar claridad durante la próxima semana, mientras la empresa establece el cronograma para el reinicio gradual de operaciones y avanza en la investigación del caso. “Nuestros equipos continúan trabajando incansablemente junto con especialistas en ciberseguridad, el NCSC (Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido) y las fuerzas del orden para garantizar que reiniciemos de forma segura”, señaló Jaguar Land Rover.

La firma británica calificó este momento como “difícil” para todo el equipo y ha agradecido “su continuo apoyo y paciencia”. Al mismo tiempo, destacó que mantiene el foco en respaldar a sus clientes, proveedores y minoristas, que continúan abiertos. Sobre el impacto en la información de usuarios, precisó que algunos datos podrían haberse visto afectados y aseguró que se pondrá en contacto con las personas que considere pertinentes en caso de confirmar compromisos de seguridad.

Mientras tanto, las plantas de Jaguar Land Rover en Reino Unido siguen inactivas, con una pérdida estimada de 1.000 vehículos diarios. La paralización también afecta a las fábricas de Eslovaquia e India y mantiene a la mayoría de los 33.000 empleados en casa. El coste semanal por la falta de producción alcanzaría los 50 millones de libras, casi 60 millones de euros, y tras un mes de parón las pérdidas podrían superar los 200 millones, según estimaciones de la BBC.

El Gobierno apoyará la cadena de suministro

El sindicato Unite, uno de los más representativos del sector, solicitó la puesta en marcha de un esquema de ayudas para los trabajadores afectados por la crisis en Jaguar Land Rover. En respuesta, el Gobierno británico aseguró que respaldará a la cadena de suministro para mitigar el impacto de la paralización.

El secretario de Estado de Industria, Chris McDonald, afirmó que el Ejecutivo “es muy consciente de las dificultades que la paralización está causando a proveedores y empleados, muchos de los cuales ya sufren pérdidas económicas sin haber tenido culpa alguna”. McDonald hizo estas declaraciones antes de visitar la planta junto al ministro de Empresa, Peter Kyle.

Jaguar Land Rover, controlada por el grupo indio Tata Motors desde 2008, produce en el Reino Unido los modelos Jaguar y Land Rover. La compañía es considerada uno de los pilares industriales del país, por lo que el cese de operaciones genera un efecto en cadena que afecta a cientos de empresas proveedoras y a miles de trabajadores.

