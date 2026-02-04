La camioneta GAC eléctrica Hyptec HT llega a Colombia: ¿cuánto vale y qué autonomía ofrece?

Este carro llega con una batería LFP de 83 kWh como uno de sus grandes pilares tecnológicos. Foto: Cortesía GAC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

GAC y el Grupo Automotriz Carrera eligieron la apertura de su nueva vitrina en la calle 116 de Bogotá como escenario para presentar oficialmente en el país la Hyptec HT. Aunque esta camioneta eléctrica ya se había mostrado en el Salón del Automóvil, su llegada a la red comercial vino acompañada de ajustes específicos en equipamiento y en el desempeño de su tren motriz.

Por dentro, esta camioneta ofrece asientos forrados en cuero Nappa y se combinan con acabados en madera natural. El puesto del conductor no pasa desapercibido, este ofrece regulación eléctrica en 12 posiciones y cuenta con función de masaje. Y, en la parte trasera, los ocupantes encuentran un respaldo que puede reclinarse hasta 143° y un reposapiés exclusivo para el pasajero del lado derecho.

Además, se complementa el sistema Air Butler Plus, encargado de mantener la calidad del aire en cabina mediante sensores de fragancia y monitoreo de CO2, junto con un techo panorámico con aislamiento térmico para reducir el ingreso de calor al interior.

Le puede interesar: Probamos el Kia K4 GT Line: ¿cómo nos fue? | Test Drive

La Hyptec HT llega con una batería LFP de 83 kWh como uno de sus grandes pilares tecnológicos. Según GAC, esta capacidad le permite alcanzar hasta 620 kilómetros de autonomía en el ciclo NEDC . Más allá de las cifras, la marca enfatiza que la batería cuenta con protección certificada contra perforaciones e incendios y que fue sometida a pruebas exigentes de aplastamiento y sobrecarga, buscando reforzar la confianza en su seguridad.

En cuanto al tren motor, ahora desarrolla hasta 335 caballos de fuerza y 380 Nm de torque, suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos. Para ponerlo en contexto, la edición inicial declaraba 240 caballos y 355 Nm, por lo que el salto en desempeño es notable. Este comportamiento se complementa con un chasis de enfoque más deportivo, apoyado en una suspensión delantera de doble horquilla y un esquema trasero de cinco enlaces, pensado para brindar mayor rigidez y estabilidad en distintas condiciones de manejo.

En materia de seguridad y asistencia a la conducción, el paquete ADAS incluye control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, monitoreo de punto ciego, alertas de colisión frontal y de salida de carril, gestión inteligente de luces altas y advertencia de puerta abierta. También suma alertas de tráfico cruzado trasero y de colisión posterior, junto con ayudas específicas para ascensos y descensos pronunciados y un sistema de cámaras de visión envolvente que facilita maniobras en espacios reducidos.

Versiones y precios

Para el mercado colombiano, GAC dispuso la Hyptec HT en una gama de seis colores: negro, blanco, gris, plata, naranja y vinotinto.

Hyptec HT con puertas convencionales: desde COP 185.990.000.

Hyptec HT con puertas tipo alas de gaviota: disponible únicamente bajo pedido.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.