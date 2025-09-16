El nuevo Renault Kardian Iconic llegó a Colombia

Renault Kardian Iconic. Foto: Renault

Renault Kardian Iconic es el nombre de la nueva versión tope de gama de la SUV que el fabricante francés despacha desde Brasil y que se vende en Colombia desde mediados del 2024. Además de novedades estéticas, la variante crece en equipo de conectividad y tecnologías de asistencia a la conducción.

Partiendo de adentro hacia afuera, vale la pena señalar que el nuevo Kardian Iconic funciona con la fórmula que se instauró en la mayoría de las versiones de la SUV compacta en Colombia. Por eso rueda con el tricilíndrico motor turbo TCe de un litro, el cual entrega 114 caballos de potencia y un torque de hasta 200 Nm. El bloque se acopla a una caja automática de seis marchas.

Lo nuevo se encuentra dentro de la cabina, pues la nueva variante Iconic de Kardian cuenta con un panel de instrumentos de 10,2 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla de 10,1”. Este ultimo usa el sistema operativo OpenR Link, el cual, según el fabricante, ¡optimiza la experiencia de uso con una conectividad más fluida”.

Esta versión de mayor equipo conserva la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Además, suma un punto de carga del mismo tipo, dos puertos USB Tipo C, tres modos de manejo (MySense, Sport y Eco), tapizado “premium”, iluminaciín ambiental en tecnología LED, entre otros.

El Renault Kardian Iconic cuenta con 13 sistemas avanzados de asistencias a la conducción o Adas. Entre ellos se encuentra las luces automáticas altas y bajas, control crucero adaptativo, alerta de colisión frontal, alerta de distancia, entre otros. Incluye anclajes Isofix y seis bolsas de aire en todas sus versiones.

Por último, Renault informó que la nueva Kardian Iconic contará con el servicio My Renault por tres años de forma gratuita. Esta tecnología incluye geolocalización del vehículo, monitoreo de su estado, rastreo en caso de robo y opciones remotas como activar las luces y la bocina desde la App.

En su exterior, Kardian Iconic usa una nueva parrilla en un tono negro brillante, un color que se repite en su techo, y calza rines de aluminio de 17”.

Con la llegada de la nueva versión Iconic, estos son los precios del Renault Kardian en Colombia:

Renault Kardian Evolution MT: $84’000.000.

Renault Kardian Evolution EDC: $94’000.000.

Renault Kardian Techno: $99’000.000.

Renault Kardian Iconic: $105’000.000.