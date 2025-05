La scooter con dron y otras apuestas tecnológicas de TVS Motor

TVS cuenta ahora con dos nuevos asistentes virtuales que usan 100 % creados con inteligencia artificial. Foto: Cortesía

Martin Corsunsky, vicepresidente de TVS Motor para Latinoamérica, habló sobre la apuesta de la marca por la inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente y su visión sobre el futuro de la movilidad. Destacó el papel clave del mercado colombiano en la estrategia regional, la presentación de dos prototipos eléctricos —incluida una scooter con dron— y el interés de la compañía por la personalización y la innovación como respuesta a un consumidor cada vez más exigente.

¿Qué factores influyeron para que ustedes decidieran usar IA en cuanto a la atención al cliente?

El tema principal para nosotros es el cliente. No existiríamos como marca de motos sin nuestros clientes. Si hablamos del consumidor final, es quien llega tarde a la casa, después de trabajar, y ahí el momento en el que puede explorar por la motocicleta que quiere comprar, o tiene preguntas y justo en ese momento del día donde nuestros vendedores ya no están, o el call center ya cerró, y eso buscamos cambiarlo. La inteligencia artificial puede ayudarnos a responder muchas preguntas y resolverle dudas a ese consumidor durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, no se cansa, no tiene cierres de horario, y por eso enfocamos esfuerzos en brindarle esa satisfacción al cliente. Los nuevos asistentes virtuales, Juan Raider y Miguel, renuevan la experiencia del cliente; el primero como guía especializado para la TVS Raider, y el segundo como experto multisegmento capaz de resolver desde consultas técnicas hasta promociones únicas.

Las motos eléctricas crecen a números muy altos, hoy presentaron dos prototipos, ¿cuánto se demorarán en ponerlos en el mercado?

El tema de motos eléctricas, por ejemplo, en India crece mucho, como marca de este país sabemos de ese aumento en ventas. Acá en Latinoamérica hubo un pico en ventas, luego hubo una caída pero en los últimos meses hemos visto un crecimiento en interés y en ventas. Como TVS tenemos movilidad eléctrica porque nos interesa la movilidad del futuro, pero ese futuro no lo sabemos, no sabemos si va a ser totalmente eléctrico, a gas, combustión interna, nadie lo sabe, pero si no lo desarrollamos y el mercado decide que será eléctrico lo que buscamos es tener una gran participación. Por eso decidimos traer estos dos prototipos, porque el cliente colombiano es un cliente demandante, que sabe y entiende mucho de motos y lo que define estos modelos es la innovación. Con la TVS X tenemos un scooter eléctrico, cargado de tecnología, con Android auto, un dron para ver qué está pasando adelante en la carretera, ya se para un trancón o conocer la ruta, y también tenemos la RTS, que es una súper moto, que está más pensada para los apasionados de las dos ruedas, de manejo más agresivo en calle, con postura más off road,

Dentro de los prototipos está la scooter, TVS X Edición Nacht Fury, ¿qué funcionalidades le encuentran a instalarle un dron?

En cuanto a tecnología es la primera moto con Android Auto, muchas veces cuando hablamos de esos desarrollos tecnológicos los vemos desde un punto de vista eléctrico, por ejemplo, es una moto 100 % hecha con fibra de carbono, forjada y tecnología, esto reduce peso, genera ahorro en consumos, y da un mejor performance. El dron es algo agradable de tener, pero también es una funcionalidad que le permite al usuario ver qué está pasando en la vía más adelante, pero también es un tema de placer, de darle al piloto la posibilidad de sacar fotos, es una scooter pensada para disfrutar.

Hablando de personalización, ¿qué propuesta traen al público?

Ronin es un modelo que lanzamos hace poco más de un año en Colombia y hace parte de un segmento que llamamos “Retro clásico”, y entendemos que el cliente de este segmento es un usuario que le gusta personalizar la moto después de comprarla, que cambia pintura, luces de giro, luz trasera, e incluso cambiar la forma y tamaño de los espejos. Nosotros en sí no lo hacemos, pero entregamos un producto ideal para eso que llaman “custom bikes”.

Con la presencia en esta feria, los lanzamientos, ¿qué expectativas tienen para este 2025?

A veces es difícil hablar de números, pero el mercado de Colombia está volando y esperamos que el mercado colombiano esté entre las 900 mil unidades, o incluso toque el millón de motos y eso es bueno para todas las marcas, y más para nosotros que estamos en todos los segmentos.