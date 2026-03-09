Las cinco multas de tránsito más frecuentes en Colombia y cuánto cuestan en 2026

Además de afectar el bolsillo, también pueden traer consecuencias para la seguridad vial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las calles y vías del país es común ver conductores que, por descuido, afán o simple desconocimiento de la norma, terminan enfrentando una multa de tránsito. Algunas infracciones se repiten más que otras y hacen parte del día a día de la movilidad en Colombia. Además de afectar el bolsillo, también pueden traer consecuencias para la seguridad vial.

Por eso conviene tener claro cuánto deberán pagar quienes incurran en estas conductas durante este año, así como las demás implicaciones que pueden generar, para que no los tome por sorpresa.

1. Parqueo en sitios prohibidos o indebidos

Dejar el vehículo donde no está permitido sigue siendo una de las infracciones más comunes en las ciudades del país. Esta conducta corresponde a la infracción C02, sancionada con 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que para 2026 equivale aproximadamente a COP 633.200.

Además, si el conductor no se encuentra en el vehículo o no aparece cuando llega la autoridad, es posible que el carro sea inmovilizado y trasladado en grúa. Acá el costo aumenta, ya que también deberá asumir el servicio de grúa y el tiempo que el vehículo permanezca en patios.

2. Exceder los límites de velocidad

Aunque muchos conductores lo hacen para “ganar unos minutos”, hacer esto aumenta el riesgo de siniestros viales. Esta conducta corresponde a la infracción C29, sancionada con 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que en 2026 también ronda los COP 633.200.

3. Cruzar el semáforo en rojo

Ignorar la luz roja del semáforo es una de las conductas más peligrosas en la vía. Esta maniobra incrementa el riesgo de choques en intersecciones y corresponde a la infracción D04, considerada una falta grave por la normativa de tránsito.

Para este año, cometer esta infracción implica una multa aproximada de COP 1.266.100. La evidencia puede provenir de cámaras de detección o de un agente de tránsito que observe la maniobra. Si el conductor es detenido en el lugar, el vehículo incluso puede ser inmovilizado.

4. Circular sin el SOAT vigente

Transitar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vencido es otra de las faltas que más se registran en Colombia. Esta conducta está tipificada como la infracción D02. Más allá de la multa, se trata de un requisito indispensable para garantizar la atención de las víctimas en caso de un siniestro vial.

La sanción para 2026 se ubica alrededor de COP 1.266.100, equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Si un agente de tránsito detecta la irregularidad, el vehículo puede ser inmovilizado, lo que implica asumir también los costos de grúa y el tiempo que permanezca en patios.

5. Manejar sin licencia o con el documento vencido

Finalmente, conducir sin licencia o con el documento vencido es otra situación frecuente en los controles de tránsito. En estos casos, la norma contempla una sanción económica y la posible inmovilización del vehículo.

Para 2026, la multa está cerca de COP 337.800, equivalente a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esta conducta corresponde a la infracción B01, cuando se conduce sin licencia, y a la B02, cuando el documento está vencido.

Acá es importante precisar que, si una persona con licencia vigente llega al lugar en un plazo aproximado de 45 minutos para hacerse cargo del vehículo, es posible evitar que sea trasladado a patios.