Las mejores motos usadas para comprar en 2026: estos son los modelos más recomendados

La mayoría de los compradores ya no busca únicamente una herramienta de trabajo.

Comprar una moto usada puede ser una decisión estratégica si se evalúan con criterio el estado mecánico, el historial y, especialmente, el modelo. En 2026 el mercado de segunda mano mantiene una dinámica fuerte en Colombia, impulsado por la necesidad de movilidad y por precios más accesibles frente a una moto o un carro nuevo.

De acuerdo con Walter Carvajal, representante de WCAR, empresa especializada en la comercialización de carros y motos usados en línea, en 2025 el 47 % del mercado se concentró en Street Naked básicas y el 27 % en Sport Naked de media cilindrada. “Esto nos dice que el mercado colombiano valora, por encima de todo, la funcionalidad y la confiabilidad”, señala.

Para el experto, la mayoría de los compradores ya no busca únicamente una herramienta de trabajo. “El paso de 125 cc a 400 cc o 500 cc refleja una evolución en la capacidad adquisitiva y en las expectativas del usuario, que hoy exige mayor equipamiento en seguridad, como sistemas ABS y control de tracción, además de mejor desempeño para viajes y recorridos largos. Asimismo, la participación femenina crece a un ritmo cercano al 20 % anual, consolidándose como un segmento relevante dentro del mercado”, enfatiza Carvajal.

¿Qué motos usadas conviene comprar en 2026?

Con base en el comportamiento del mercado y en la relación entre precio, equipamiento y facilidad de mantenimiento, Walter Carvajal comparte algunos modelos que, por respaldo, desempeño y valor de reventa, se perfilan como apuestas sólidas en el mercado de segunda mano para este año.

1. Suzuki Gixxer 250 (2021-2023)

Una de las compras más equilibradas del segmento. Ofrece buen desempeño para uso diario y salidas de fin de semana, incorpora ABS de doble canal y mantiene costos de mantenimiento razonables. En el mercado de usadas se encuentra aproximadamente entre COP 10 y 13 millones.

2. Yamaha FZ25 (2021-2023)

Reconocida por la durabilidad de su motor y por un torque que responde bien en tráfico urbano exigente. Es una alternativa versátil con buena reputación mecánica. Sus precios rondan entre COP 9,5 y 12 millones.

3. Bajaj Dominar 400 UG (2019-2021)

Destaca por ofrecer una de las mejores relaciones entre potencia y precio dentro del mercado usado. Es adecuada para viajes y trayectos largos con equipaje. Se consigue entre COP 9,5 y 12,5 millones.

4. Yamaha MT-15 (2022-2024)

Una naked compacta con equipamiento tecnológico destacado dentro de su categoría, ágil en ciudad y con diseño atractivo. En usadas se mueve entre COP 10,5 y 13 millones.

5. KTM Duke 200 NG (2021-2023)

Pensada para quienes buscan una conducción más deportiva. Incorpora componentes orientados al manejo dinámico y mantiene buen posicionamiento en reventa. Su rango de precio está entre COP 9 y 12 millones.

6. Kawasaki Ninja 300 (2014-2016)

Su motor bicilíndrico ofrece suavidad y mejor respuesta en carretera frente a varias monocilíndricas del segmento. Sigue siendo una deportiva atractiva en el mercado usado, con valores entre COP 10 y 13 millones.

7. Suzuki DR 150 (2023-2025)

Una opción funcional para vías urbanas y rurales, con buena reputación en resistencia y valor de reventa. Se encuentra entre COP 8 y 10 millones.

8. Pulsar NS 200 FI ABS (2022-2024)

Modelo consolidado en el mercado colombiano, con amplia disponibilidad de repuestos y tecnología probada como inyección electrónica y ABS. Su precio oscila entre COP 7,5 y 10,5 millones.

9. Yamaha R15 V3/V4 (2020-2022)

Una deportiva de baja cilindrada que sirve como plataforma de aprendizaje para conducción más técnica, con buen nivel de equipamiento en seguridad. En usadas se ubica entre COP 8,5 y 12 millones.

10. TVS Apache RTR 200 4V (2023-2025)

Destaca por su nivel de tecnología y conectividad dentro de su categoría, manteniendo un precio competitivo. En el mercado de segunda mano se encuentra entre COP 7,5 y 10 millones.