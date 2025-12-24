Las motos en Colombia ya alcanzan estándares internacionales de seguridad: esto se sabe

Este avance se da en un momento clave, ya que el parque motociclista sigue creciendo de forma sostenida y la seguridad vial ocupa un lugar cada vez más relevante en la conversación pública. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El sector de las motocicletas en Colombia acaba de marcar un punto de quiebre en materia de seguridad. Hoy, los estándares técnicos que aplican a las motos ensambladas en el país están alineados con los que rigen en los mercados internacionales más exigentes, con especial énfasis en los sistemas de frenado.

Este avance se da en un momento clave, ya que el parque motociclista sigue creciendo de forma sostenida y la seguridad vial ocupa un lugar cada vez más relevante en la conversación pública.

En ese contexto, la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi destaca que el gremio nacional logró un objetivo concreto: el 100 % de las motocicletas ensambladas en Colombia ya incorporan elementos de seguridad activa comparables a los que exige la normativa europea.

La evidencia de este avance quedó respaldada en un estudio reciente de la entidad, enfocado en los 10 modelos de mayor volumen de ventas en Colombia durante noviembre pasado, que en conjunto representan el 36,2 % del mercado. El resultado fue que todos incorporan sistemas de frenado avanzados, ya sea ABS o CBS.

Este dato marca un antes y un después si se tiene en cuenta que, hasta 2023, solo cerca de dos terceras partes del mercado contaban con este tipo de tecnología.

Al profundizar en los resultados, el 60 % de las motos líderes en ventas en el país ya está equipada con frenos ABS, un sistema clave para mantener el control en maniobras bruscas, mientras que el 40 % incorpora CBS, que distribuye la fuerza de frenado para lograr una detención más equilibrada. A este panorama se suma otro dato relevante: el 100 % de las motocicletas más vendidas ya utiliza llantas certificadas bajo estándares internacionales.

La iluminación, otro factor determinante en la prevención de siniestros, también evidencia una evolución importante. De acuerdo con el análisis del gremio, el 100 % de los modelos nuevos incorpora tecnologías modernas de visibilidad. La mitad de estas motocicletas utiliza iluminación LED, el 90 % cuenta con AHO (luz permanentemente encendida) y el 40 % integra DRL, soluciones pensadas para hacer más visible la moto durante el día.

Sobre este panorama, Iván García, director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, destacó que “lo más relevante es que la industria adoptó voluntariamente tecnologías de seguridad, incluso sin una regulación que la exigiera. Este compromiso es real y esperamos que comience a transformar positivamente la seguridad vial de los motociclistas del país”.

Este avance técnico empieza a reflejarse también en las cifras. De acuerdo con la entidad, aunque en 2025 se registró un aumento en el número de víctimas, el riesgo relativo por cada motocicleta nueva se redujo en un 21 %. En términos simples, hoy hay más motos circulando, pero cada una representa una menor probabilidad de fatalidad frente a años anteriores.

“Colombia debe saber que hoy las motos que la industria viene ensamblando en el país son más seguras que nunca. Este avance no se debe a la obligatoriedad, sino a una convicción industrial: velar por la seguridad y protección de nuestros usuarios es el asunto más importante para el sector y todo su ecosistema”, concluyó García.

