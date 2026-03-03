Licencia de conducción digital: así puede tenerla en su celular en 2026

Tenerla disponible en el teléfono evita contratiempos y permite responder de manera inmediata ante cualquier verificación. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La licencia de conducción ya no es únicamente un documento físico que se guarda en la billetera. Desde hace un tiempo también puede estar en el celular, en formato digital, al igual que ocurrió con la cédula. Es un paso más en la digitalización de trámites que buscan hacerles la vida más sencilla a los ciudadanos.

Tenerla disponible en el teléfono evita contratiempos y permite responder de manera inmediata ante cualquier verificación.

¿Cómo tramitar la licencia de conducción digital?

Para acceder a la licencia de conducción digital es indispensable contar con la cédula digital. Si todavía no la tiene, el trámite puede iniciarse en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil o de manera presencial en cualquiera de sus sedes.

Otro aspecto importante es que esta opción no aplica para quienes van a sacar la licencia por primera vez. Actualmente, la versión digital está habilitada únicamente para conductores que ya tienen licencia física y realizan un proceso de renovación o solicitan un duplicado.

Con esos requisitos claros, el paso a paso es el siguiente:

Ingresar al portal de la Carpeta Ciudadana Digital

Iniciar sesión con sus datos. Si aún no está registrado, debe crear una cuenta. Para esto es necesario tener a la mano la cédula de ciudadanía.

Una vez dentro, dirigirse a la sección Mis Categorías .

Ahí encontrará la opción Licencia de Conducción Digital .

Finalmente, podrá visualizar y descargar el documento en su celular.

La licencia digital tiene validez en todo el territorio nacional, por lo que puede presentarse ante cualquier autoridad de tránsito en Colombia cuando sea requerida.

¿Cuál es la sanción por no portar la licencia de conducción?

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, adoptado mediante la Ley 769 de 2002, el artículo 131 establece que no portar la licencia de conducción al momento de ser requerido por una autoridad de tránsito genera una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes. Para 2026, esta sanción asciende a COP 466.900 aproximadamente.

Además, si el conductor porta una licencia vencida, la situación puede derivar en la imposición de un comparendo y en la inmovilización del vehículo.