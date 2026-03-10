Líquido refrigerante en los carros: ¿qué es, cómo funciona y qué tipos hay?

La ausencia de líquido refrigerante puede provocar daños importantes en el motor. Foto: pexels

El líquido refrigerante o anticongelante forma parte de esos fluidos que pasan desapercibidos para muchos conductores, pero que cumplen un papel decisivo en la salud del motor. Su presencia en el sistema de refrigeración permite mantener la temperatura adecuada de funcionamiento y evitar daños que pueden resultar costosos.

De acuerdo con los expertos de Volkswagen, el líquido refrigerante cumple funciones importantes como:

Proteger el motor , al aumentar el punto de ebullición y reducir el punto de congelación del líquido.

Proteger el sistema de refrigeración frente a la oxidación y la corrosión.

Evitar la formación de espuma dentro del sistema.

¿Qué pasa si no hay líquido refrigerante en el vehículo?

Desde Volkswagen señalan que la ausencia de líquido refrigerante puede provocar daños importantes en el motor. Cuando la temperatura del sistema no se regula adecuadamente, el funcionamiento del vehículo se ve afectado.

Por ejemplo, si la cámara de combustión se encuentra demasiado fría, el rendimiento del motor puede disminuir. En el extremo contrario, si la temperatura es excesiva, las piezas del motor pueden desgastarse con mayor rapidez o incluso dejar de funcionar.

Una de las formas más sencillas de detectar una situación anormal en el vehículo es a través del indicador de temperatura del tablero. Este sistema alerta cuando el motor se está sobrecalentando e indica que el nivel de anticongelante es insuficiente o que el depósito del líquido refrigerante se encuentra vacío.

Así puede comprobar el nivel del líquido refrigerante

De acuerdo con las recomendaciones de Volkswagen, estos son los pasos:

Espere a que el motor esté completamente frío: al abrir el sistema de refrigeración cuando el motor está caliente puede ser peligroso por la presión y a la alta temperatura del líquido.

Ubique el depósito del refrigerante: es un recipiente transparente situado en el compartimiento del motor.

Verifique las marcas del depósito: en el recipiente encontrará las referencias de mínimo y máximo, que indican el rango adecuado del líquido.

Revise el nivel del anticongelante: si se encuentra por debajo del mínimo, debe rellenarse utilizando el mismo tipo y color de anticongelante recomendado para el vehículo.

Volkswagen también explica que, cuando un vehículo es nuevo, el nivel del refrigerante puede encontrarse ligeramente por encima de la zona marcada, algo que se considera normal. El depósito forma parte del sistema de refrigeración, por lo que el nivel puede variar durante el funcionamiento.

Al agregar líquido refrigerante, es importante no superar la marca máxima. Si el depósito se llena en exceso, el líquido puede ser expulsado cuando el motor aumente su temperatura, lo que podría afectar el funcionamiento del sistema.

¿Cada cuánto se debe cambiar el líquido refrigerante?

Según los expertos de la marca, se recomienda revisar el nivel del líquido refrigerante en cada servicio de mantenimiento. Aunque la vida útil del anticongelante depende de la calidad y de la formulación del producto, la mayoría de los fabricantes aconsejan reemplazarlo aproximadamente cada dos años o cada 40.000 kilómetros.

Sin embargo, este intervalo puede variar según el motor del vehículo, el tipo y las condiciones de uso.

Tipos de líquido refrigerante

En el mercado existen varios tipos de líquido refrigerante, algunos deben mezclarse con agua destilada para obtener la proporción adecuada para el motor, mientras que otros ya vienen previamente diluidos y listos para su uso. En cualquiera de estos casos, sí es importante emplearlos en la medida correcta.

Además, de acuerdo con sus componentes químicos, Volkswagen explica que los anticongelantes pueden clasificarse en cuatro tipos principales: