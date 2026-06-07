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Llantas con tecnología run-flat: ¿realmente evitan quedarse varado?

Esta tecnología ayuda a reducir significativamente el riesgo de inmovilización, aunque no es una solución infalible para todos los escenarios. ¿Cómo funcionan, cuáles son sus ventajas y en qué casos pueden fallar? Acá le contamos todo lo que debe saber sobre estas llantas.

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David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
07 de junio de 2026 - 07:00 p. m.
Su principal característica son los costados reforzados, capaces de soportar el peso del vehículo aun cuando la llanta se ha desinflado.
Su principal característica son los costados reforzados, capaces de soportar el peso del vehículo aun cuando la llanta se ha desinflado.
Foto: Magnific

Una llanta pinchada puede aparecer en cualquier momento y convertir un trayecto normal en una parada obligada. Para reducir ese problema surgieron las llantas run-flat, también conocidas como llantas de movilidad extendida, una tecnología que permite que el carro siga avanzando incluso después de perder presión.

Pero la pregunta es inevitable: ¿realmente evitan quedarse varado?

La respuesta corta es que sí ayudan a reducir significativamente el riesgo de inmovilización, aunque no son una solución infalible para todos los escenarios.

Según...

David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

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