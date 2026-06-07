Llantas con tecnología run-flat: ¿realmente evitan quedarse varado?

Su principal característica son los costados reforzados, capaces de soportar el peso del vehículo aun cuando la llanta se ha desinflado. Foto: Magnific

Una llanta pinchada puede aparecer en cualquier momento y convertir un trayecto normal en una parada obligada. Para reducir ese problema surgieron las llantas run-flat, también conocidas como llantas de movilidad extendida, una tecnología que permite que el carro siga avanzando incluso después de perder presión.

Pero la pregunta es inevitable: ¿realmente evitan quedarse varado?

La respuesta corta es que sí ayudan a reducir significativamente el riesgo de inmovilización, aunque no son una solución infalible para todos los escenarios.

Según...