Llantas con tecnología run-flat: ¿realmente evitan quedarse varado?

Su principal característica son los costados reforzados, capaces de soportar el peso del vehículo aun cuando la llanta se ha desinflado.
Foto: Magnific
Una llanta pinchada puede aparecer en cualquier momento y convertir un trayecto normal en una parada obligada. Para reducir ese problema surgieron las llantas run-flat, también conocidas como llantas de movilidad extendida, una tecnología que permite que el carro siga avanzando incluso después de perder presión.
Pero la pregunta es inevitable: ¿realmente evitan quedarse varado?
La respuesta corta es que sí ayudan a reducir significativamente el riesgo de inmovilización, aunque no son una solución infalible para todos los escenarios.
Según...
Por David Vásquez Herrera
Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com
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