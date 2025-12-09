Los carros eléctricos más vendidos en Colombia en noviembre 2025: Tesla entra a la lista

Tesla ingresó al listado de las marcas de eléctricos más vendidas en Colombia, ubicándose en el puesto 12 con 18 unidades matriculadas, lo que equivale a una participación del 0,9% del mercado. Foto: EFE - Filip Singer

El mercado automotor colombiano basado en tecnologías limpias continúa consolidándose. Las cifras publicadas por la Andi y Fenalco sobre el comportamiento de noviembre de 2025 muestran un avance tanto en vehículos eléctricos como híbridos frente al mismo mes de 2024.

En el caso de los eléctricos, durante el penúltimo mes del año se registraron 2.034 unidades vendidas, un crecimiento del 28,7% frente al mismo periodo de 2024, cuando se comercializaron 1.580 unidades. Su participación dentro del total de vehículos matriculados fue del 8,5%.

Por su parte, las ventas de carros híbridos también presentaron un comportamiento positivo. En noviembre se vendieron 6.264 unidades, equivalente a un incremento del 29,5% frente al mismo periodo de 2024, cuando se vendieron 4.837. Estos vehículos representaron el 26,3% del total de registros del mes.

Según la información de matrículas del RUNT, entre enero y noviembre de 2025 se matricularon 16.490 vehículos eléctricos nuevos, lo que supone un crecimiento del 127,7% frente al mismo periodo de 2024. En cuanto a los híbridos, se registraron 59.518 unidades, con un aumento del 60,6%. En ambos segmentos (eléctricos e híbridos) los SUV, automóviles y pick-ups concentraron la mayor cantidad de ventas, consolidándose como las categorías de mayor demanda.

El análisis regional evidencia que las ciudades intermedias (salvo Barranquilla) están desempeñando un papel destacado en la adopción de estas tecnologías. En dicho mes, los mayores crecimientos en el registro de vehículos eléctricos se presentaron en Armenia con un incremento del 700%, seguida de Manizales con 320% y Barranquilla con 219%. Para los híbridos, las mayores variaciones se observaron en Manizales (2.521%), La Paz (145%) e Ibagué (143%).

Marcas y modelos de carros eléctricos más vendidos en Colombia

Entre enero y noviembre de 2025, la matrícula de vehículos eléctricos en Colombia se concentró en cinco marcas: BYD con el 52,7% de participación, seguida de Kia (6,9%), Volvo (5,9%), Chery (5,2%) y Chevrolet (3,9%). En conjunto, estas compañías representaron el 74,5% del mercado en ese periodo.

Cabe destacar que la marca estadounidense Tesla ingresó al listado de las marcas de eléctricos más vendidas en Colombia, ubicándose en el puesto 12 con 18 unidades matriculadas, lo que equivale a una participación del 0,9% del mercado.

En cuanto al comportamiento de noviembre, cinco modelos concentraron más de un tercio de todos los eléctricos registrados. En total, estas líneas representaron el 36,3% del mercado del mes. Los resultados fueron los siguientes:

BYD Yuan Up: 499 unidades (24,5%) Chery iCar: 254 unidades (12,5%) BYD Seagull: 166 unidades (8,2%) BYD Yuan Plus: 104 unidades (5,1%) Volvo EX30: 102 unidades (5,0%)

Marcas y modelos de carros híbridos más vendidos en Colombia

En lo corrido del año, las matrículas de vehículos híbridos en Colombia se concentraron en cinco marcas: Toyota (20,1%), Suzuki (17,0%), Mazda (13,2%), Renault (8,5%) y Kia (7,6%). En conjunto, estas compañías aportaron el 66,3% de los híbridos registrados en el país durante ese periodo.

Ocupando los cinco primeros lugares del mercado, estas líneas representaron el 36,3% del total de vehículos híbridos matriculados en el penúltimo mes de 2025. Las participaciones por modelo fueron las siguientes:

Mazda CX-30: 747 unidades (11,9%) Renault Arkana: 443 unidades (7,1%) Suzuki Swift: 442 unidades (7,1%) Hyundai Tucson: 348 unidades (5,6%) Nissan X-Trail: 291 unidades (4,6%)

