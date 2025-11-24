Los carros híbridos nuevos más baratos en Colombia: estas son algunas opciones

Los carros híbridos integran un motor a combustión y uno eléctrico, y hoy representan una alternativa sólida frente a los vehículos convencionales. Foto: Audi

En Colombia, la conversación sobre movilidad viene cambiando con fuerza, y los carros híbridos ya hacen parte de ese panorama. Cada vez más conductores se inclinan por este tipo de vehículos, no solo porque consumen menos gasolina, sino también porque cuentan con incentivos que alivian el bolsillo y facilitan la movilidad.

De acuerdo con las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y octubre de 2025 se matricularon 53.254 vehículos híbridos, un crecimiento del 65,3% frente al mismo periodo de 2024. Estos modelos, que combinan un motor a combustión con uno eléctrico, se han consolidado como una alternativa real frente a los carros tradicionales. Y no es para menos, además del menor consumo, muchos propietarios disfrutan beneficios como la reducción del impuesto vehicular y, en varias ciudades, la posibilidad de circular sin preocuparse por el pico y placa.

En un momento en el que llenar el tanque pesa más que antes, estas ventajas han llevado a muchos a considerar si ya es hora de dar el salto hacia un híbrido. Por eso, acá le contamos algunas de las opciones más económicas del mercado colombiano, una guía útil por si alguno de estos modelos le llama la atención.

Suzuki Swift

El listado arranca con el Suzuki Swift híbrido, un modelo que se ha ganado un lugar en el mercado por su tamaño práctico y buen rendimiento. Es uno de los híbridos más asequibles del país, con un precio que parte desde COP $74.990.000. A esto se suma un paquete de seguridad generoso, con más de 15 sistemas de asistencia, algo poco común en su rango de precios.

Ficha técnica:

Cilindraje: 1.197 cc

Torque máximo: 112 Nm @ 4.300 rpm

Potencia máxima: 80 HP @ 5.700 rpm

Kia Stonic

Kia, una de las marcas con mejor desempeño en ventas en Colombia, aparece en esta lista con su Stonic híbrido ligero. Este SUV compacto combina un motor turbo con un sistema eléctrico de 48V. Su precio inicia en COP $91.990.000.

Ficha técnica:

Cilindraje: 998 cc Turbo

Torque máximo: 172 Nm @ 1.500 – 4.000 rpm

Potencia máxima: 99 HP @ 4.500 – 6.000 rpm

Chery Tiggo 4 Pro

La Chery Tiggo 4 Pro MHEV se suma como otra alternativa dentro del segmento de los híbridos accesibles. Este SUV recibió una actualización reciente que mejora su diseño, la calidad percibida y su oferta tecnológica. Es espacioso, luce sobrio, y su precio arranca desde COP $99.990.000.

Ficha técnica:

Cilindraje: 1.498 cc

Torque máximo: 310 Nm

Potencia máxima: 95 HP

Suzuki Fronx

Otra opción interesante es la Suzuki Fronx híbrida, un SUV compacto con un diseño moderno y un equipamiento tecnológico bien resuelto. Destaca por su seguridad y por su precio competitivo, que inicia en COP $110.990.000. Además, la marca ofrece actualmente bonos de descuento para los modelos 2026.

Ficha técnica:

Cilindraje: 1.462 cc

Torque máximo: 136 Nm @ 4.400 rpm

Potencia máxima: 101 HP @ 6.000 rpm

Toyota Corolla

Cerrando esta selección se encuentra uno de los referentes del mercado: el Toyota Corolla híbrido. Este sedán es reconocido por su eficiencia, durabilidad y un sistema híbrido completo que ofrece un desempeño equilibrado. Parte desde COP $109.900.000 y cuenta con una garantía de 5 años o 120.000 km, un plus importante para quienes buscan tranquilidad a largo plazo.

Ficha técnica:

Cilindraje: 1.798 cc

Torque máximo: 142 Nm @ 3.600 rpm

Potencia máxima: 97 HP @ 5.200 rpm

