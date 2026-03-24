Los cinco errores más comunes al aprender a manejar y cómo prevenirlos

No se trata únicamente de mover el timón y pisar los pedales, sino de entender lo que pasa alrededor y anticiparse. Foto: Pexels

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Aprender a manejar no es solo cuestión de soltar el carro y avanzar. Hay técnica, sí, pero también criterio, atención y conocimiento de las normas. En otras palabras, no se trata únicamente de mover el timón y pisar los pedales, sino de entender lo que pasa alrededor y anticiparse.

De acuerdo con lo que señalan expertos de Ford, hay varios hábitos que se repiten en conductores principiantes y que vale la pena corregir desde el inicio. Aquí van los más comunes.

Espejos olvidados, el error silencioso

Uno de los descuidos más frecuentes es no usar correctamente los espejos. Parece básico, pero muchos conductores en formación se concentran solo en el frente y dejan de lado lo que ocurre a los costados y atrás.

Los espejos laterales, junto con el retrovisor, son clave para cualquier maniobra, especialmente al cambiar de carril o incorporarse a una vía. No basta con mirarlos “cuando toca”. Lo recomendable es generar el hábito de revisarlos constantemente, idealmente cada 20 o 30 segundos. Esa simple acción marca la diferencia entre anticiparse o reaccionar tarde.

Sentarse mal también es manejar mal

La posición de manejo influye directamente en la seguridad, el control del vehículo y la capacidad de reacción.

Un asiento mal ajustado puede limitar la visibilidad o forzar movimientos incómodos. Según los expertos, el conductor debe poder maniobrar sin estirar completamente los brazos y mantener una vista clara tanto del entorno como del frente del vehículo.

Si no se logra ver bien el exterior o el capó, hay un problema que se traduce en puntos ciegos y mayor riesgo.

Distracciones, el enemigo número uno

Aquí no hay mucho que discutir, las distracciones al manejar siguen siendo una de las principales causas de incidentes en la vía.

El celular encabeza la lista, revisar mensajes, cambiar música o atender llamadas sin control desvía la atención de lo realmente importante, la vía. Hoy existen soluciones compatibles con Android Auto y Apple CarPlay que permiten interactuar con el teléfono sin apartar la vista del camino.

Aun así, la recomendación es clara, entre menos distracciones haya, mejor será la conducción.

Manejar sin conocer las reglas es jugar en desventaja

Salir a manejar sin dominar las normas de tránsito es, básicamente, improvisar. Y en la vía, improvisar sale caro.

Conocer las señales, los tipos de vías, las restricciones y las prioridades no solo evita multas, también ayuda a entender el comportamiento del tráfico. Un conductor que sabe leer la vía toma mejores decisiones y reduce el riesgo de incidentes.

El carro también necesita atención

No todo depende del conductor, el estado del vehículo también juega un papel determinante.

Un carro sin el cuidado adecuado es una fuente de problemas. Frenos desgastados, fallas eléctricas o un motor sin revisión pueden convertirse en dolores de cabeza en cualquier momento. Por eso, llevar los servicios de mantenimiento al día hace parte de una conducción responsible.

Conclusión, aprender bien desde el inicio marca la diferencia

Equivocarse hace parte del proceso de aprendizaje, pero hay errores que se pueden evitar desde el primer día. Ajustar hábitos, prestar atención y entender el vehículo y la vía son claves para formar un conductor más seguro.