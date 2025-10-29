Nissan Kait es el nuevo SUV de entrada de la marca para América Latina

Nuevo Nissan Kait. Foto: Nissan

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante su presentación en el Japan Mobility Show 2025 (cita automotriz nipona, anteriormente conocida como el Salón del Automóvil de Tokio), Nissan anunció que fabricará un nuevo SUV para sus mercados de América Latina, el cual llevará el nombre de Kait.

El nuevo Nissan Kait será fabricado en las instalaciones de la marca en su complejo industrial de Resende, en el estado de Rio de Janeiro. Según el fabricante, el vehículo “forma parte de la estrategia de renovación y fortalecimiento de la línea de productos de la marca a nivel global”.

Durante el Japan Mobility Show 2025, el CEO de Nissan, Iván Espinosa, señaló que “con este nuevo producto, que va a ayudar a cubrir más necesidades del consumidor y a darnos más alcance a más clientes en Latinoamérica”.

El nuevo Nissan Kait es fruto de la inversión de US $540 millones que la marca realiza en Brasil, con una transformación de su planta con nuevos equipos, estaciones de trabajo y procesos. El vehículo se venderá en Brasil y más de 20 países, entre los que estará México. Su llegada a Colombia no fue confirmada.

“Este proyecto representa una muestra clara de nuestro compromiso con América Latina. Es un nuevo SUV pensado en la región, hecho por manos latinoamericanas, y que será exportado al mundo“, dijo Guy Rodriguez, presidente de Nissan América Latina.

Más de Autos: Cinco estrellas: Nissan Kicks tuvo la máxima calificación en pruebas de Latin Ncap.

Durante el anuncio, Iván Espinosa afirmó que el nuevo Kait ““nos va a ayudar a complementar la gama (Kicks) y a la vez nos va a dar un poco más de escala en Resende, que es lo que necesitamos para mantener la fábrica a buen nivel operativo.”