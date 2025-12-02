Nissan presenta dos lanzamientos electrificados: Qashqai e-Power y X-Trail e-POWER Adventure

Nueva Nissan Qashqai e-Power. Foto: Cortesía

Nissan celebra sus 65 años en Colombia con una de las propuestas más llamativas dentro del segmento de las nuevas tecnologías. Se trata de las nuevas Qashqai e-POWER y X-Trail e-POWER Adventure, dos SUV que ofrecen una experiencia de manejo 100 % eléctrica, sin la necesidad de una recarga externa.

De esta forma, la marca fortalece su portafolio en Colombia de la mano de vehículos con tecnologías avanzadas, conectividad superior y un enfoque en sostenibilidad. La tecnología e-POWER es un referente en movilidad en el mundo, ya que permite una propulsión totalmente eléctrica, de la mano de un motor a gasolina que opera exclusivamente como generador y que recarga una batería eléctrica que alimenta los motores del mismo tipo que mueven el vehículo.

“En Nissan seguimos fortaleciendo nuestro portafolio local con productos que se adaptan a las expectativas y estilos de vida del colombiano. La llegada de la Qashqai e-POWER y la X-Trail e-POWER Adventure refleja nuestra visión de ofrecer innovación, seguridad y emoción en cada trayecto, en un año muy especial para nosotros, en el que celebramos 65 años de historia construyendo país junto a nuestros clientes,” afirmó Carlos Felipe Caicedo, Gerente General de Dinissan Colombia.

Nueva Nissan Qashqai e-POWER

Una de las mejores formas de describir este SUV es que es eficiente y tiene un sobresaliente desempeño gracias a su tecnología eléctrica. Su tren motor ofrece una potencia de 188 caballos y hasta 311 Nm de torque, alimentado por una batería de ion-litio de 2,1 kWh, mientras que el motor a gasolina opera únicamente como generador.

La nueva Nissan Qashqai e-POWER llegó a Colombia con un sistema de tercera generación renovado, que mejora la eficiencia, reduce las emisiones y ofrece una conducción más silenciosa gracias a una mejor calibración del motor y a un aislamiento acústico más avanzado.

Con tracción delantera y varios modos de manejo (incluyendo Eco, Sport, EV, Braking Mode y el e-Pedal Step), el renovado SUV ofrece una experiencia más intuitiva y eficiente. En su diseño y equipo, sobresalen sus rines de aleación de 20 pulgadas (versión Exclusive), faros LED con luz diurna, pantalla táctil de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, nuevo monitor de 360° con vista 3D.

Suma más de 12 asistencias de conducción y elementos de confort como aire acondicionado bizona, freno de mano electrónico y puertos USB Tipo C. Tiene 4.425 mm de largo, 1.835 mm de ancho y 1.625 mm de alto y su distancia entre ejes es de 2.665 mm.

Nissan X-Trail e-POWER Adventure

Este lanzamiento puede definirse como un SUV con espíritu todoterreno dotado de una tecnología avanzada. Equipa un sistema e-4ORCE, con tracción total inteligente. Destaca por permitir un equilibrio perfecto entre potencia, estabilidad y confort.

La nueva Nissan X-Trail e-POWER Adventure entrega una potencia combinada de 205 caballos que se transmiten por medio de una tracción total inteligente (AWD). Su engranaje único reductor permite una aceleración lineal y una respuesta inmediata, que se complementan con llantas All Terrain y rines de 18” en negro brillante con detalles rojos.

Esa tonalidad roja también aparece en la parrilla, los bómperes y otros elementos exteriores. Su equipo incluye faros y luces en tecnología LED, barras de techo deportivas y la opción de carrocería bitono.

En el interior destacan sus asientos en cuero y vinilo con doble costura y el emblema Adventure. Su sistema de infoentretenimiento funciona con una pantalla de 12,3” pulgadas. Incluye cargador inalámbrico, climatizador bizona, sunroof panorámico y apertura eléctrica del baúl.

Destaca su cámara de reversa que incorpora sensor de visión nocturna y un lente gran angular de 175 grados con resolución de 720fp. Sus modos de manejo (Normal, Eco, Sport, Off-Road y EV) permiten adaptar la respuesta del SUV al camino. Como complemento, integra asistencias de conducción ADAS que elevan la seguridad y la experiencia al volante.

Las novedades de Nissan en Colombia demuestran el compromiso de la marca japonesa con la innovación y la versatilidad; mientras proponen una destacada experiencia de conducción para sus usuarios. Opciones para cada persona, cada cliente y para cada estilo de vida.