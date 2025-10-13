Ford Maverick: así es la pick-up que promete más de 1.000 km de autonomía por tanque

Ford Maverick Híbrida 2025 en Colombia. Foto: Nicolás Fernández

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pese a sus dimensiones, compacta. Compacta pese a sus 5.072 milímetros de largo. Pese a sus 3.077 mm de distancia entre ejes. Pese a sus casi 1.8 metros de altura. Y sí, compacta. Más que por su tamaño, por el segmento en el que participa. Por el mercado al que pertenece. Por lo que el cliente usualmente imagina de los vehículos con platón.

Hay simpleza en su exterior. No es ostentosa ni incorpora detalles, accesorios o piezas llamativas que roben la mirada, distraigan la atención o rompan su sobriedad. Usa un cuerpo lumínico en tecnología LED tanto atrás como adelante. Solo contrastan —ligeramente— las negras manijas de sus puertas. Nada más.

La simpleza que expresa es proporcional a su operación. Maverick es una pick-up híbrida total. De estas que no se recargan a través de una fuente externa. De estas que se cargan por medio del frenado regenerativo. De esas que como su hermana Escape —pues comparten plataforma— entregan una autonomía por tanque lleno de más de mil kilómetros.

Sin mayores contrastes, Maverick es la pick-up de menor tamaño de Ford en Colombia. La hermana menor de la F-150 que Ford también electrizó —de igual forma, como una híbrida total— hace más de un año en el país. La materialización de esa filosofía de la marca, que se expresa sin palabras y que básicamente dice que la hibridación debe priorizar la eficiencia de combustible sin comprometer los hábitos de manejo de las personas al volante.

La configuración y la experiencia

Ford da vida a la variante XLT 4.2 de Maverick —base de esta reseña— con el trabajo en conjunto entre un motor turbo de 2.5 litros y una batería de litio con 1,1 kWh. En total, la pick-up de menor tamaño del fabricante norteamericano en Colombia entrega 191 caballos de potencia a las 5.600 rpm, así como 259 Nm de torque a partir de las 4.000 rpm.

El sistema se complementa con una transmisión automática tipo eCVT. El movimiento surge en el eje delantero para este caso, pues la versión Lariat, aunque entrega los mismos caballos y torque, funciona con tracción en las cuatro ruedas.

Los consumos, siempre dependientes de variables como los hábitos de manejo, la geografía, la calidad del combustible o el peso indicaron unos 80 kilómetros por galón en carretera. La cifra se estiró a los 88 en ciudad, donde el recorrido, según informó el vehículo, fue de un 80 % en modo eléctrico y un 20 % a gasolina.

En movimiento hay una leve firmeza en el volante que aumenta cada vez que se acelera. La respuesta al pedal derecho es correcta, no inmediata pero reactiva y acorde con las cifras que promete la ficha. Pese su distancia entre ejes, en carretera y en adelantos no hay mayores movimientos o sensaciones que generen una impresión de inseguridad o de que el carro “se va” —siempre bajo los límites de velocidad establecidos—.

Ahora bien, aunque su distancia entre ejes parezca generosa, dentro de la cabina el espacio es… suficiente. No se acerca a lo que podría calificarse como generoso, pero tampoco reducido. ¿Cinco personas viajarán sin mayor dificultad? Sí. ¿La persona del medio, atrás, podría estar limitada en las rodillas? Probablemente.

Equipo, seguridad y precio

Lo cierto es que dentro de la cabina se instaló lo suficiente… para un vehículo híbrido y nuevo. Resalta su panel de instrumentos, fácil de manipular, y que funciona con una pantalla de ocho pulgadas. También su sistema multimedia, de 13,2”, compatible con Apple CarPlay, Android Auto y con una de las interfaces más amigables e intuitivas del mercado.

La marca también dispuso de cuatro puertos de carga, uno Tipo A y tres Tipo C, punto de carga inalámbrico para celulares, sistema de audio con seis parlantes, alfombras en goma, asientos delanteros con ajuste manual, volante multifuncional, entre otros.

Su paquete de seguridad incluye siete bolsas de aire y el asistente Ford Co-Pilot 360, con control de luces altas, sistema de información de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, sistema de frenado post colisión, alerta de puertas abiertas y luces encendidas, ABS, ESP, monitoreo de presión de los neumáticos, anclajes Isofix, entre otros.

Más de Autos: Nuevo Jeep Avenger: la incursión de la marca al mercado eléctrico en Colombia.

Maverick es un producto versátil, con 665 kg de capacidad de carga. Una alternativa a quien busca una mayor opción de carga frente a las que ofrecen algunas SUV de rangos similares. Es también la materialización de la idea del híbrido: ese que ahorra gasolina y rueda en modo eléctrico. Su precio, en la versión XLT 4X2, es de $167.000.000.