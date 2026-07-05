Ora 5, reseña del nuevo SUV eléctrico de GWM que llegó a Colombia

El Ora 5 llegó a Colombia en dos versiones: MID y TOP, la segunda más equipada, desde los COP 89.900.000. Foto: Andrés Montes Alba

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Es innegable el rol de todo lo que desembarca desde China entre los vehículos eléctricos en el mercado colombiano. Nuevas marcas, nuevos modelos, nuevas tecnologías y, quizá para muchos, novedades de las que aún el público poco conoce. Porque entre tantos nuevos nombres y nuevas siglas, que pueden prestarse para confusión, hay lanzamientos que pueden llegar a resaltar más, y uno de esos es el Ora 5, el nuevo SUV de GWM (Great Wall Motor).

GWM es un grupo automotriz chino que existe desde 1984, y en la actualidad su mayor apuesta es la electrificación. En Colombia son representados por Inchape, y su Ora 5 es su mejor carta para los SUV eléctricos que están por debajo de los 90 millones.

El vehículo equipa un motor eléctrico de 201 caballos de potencia y 260 Nm de torque, alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 58,33 kWh, que le permite alcanzar una autonomía de hasta 520 kilómetros bajo el ciclo NEDC y hasta 435 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Una autonomía discutible dependiendo del tipo de manejo, porque sí, esos nada despreciables 201 HP, que a los primeros contactos con el pedal empujan a probar las prestaciones del vehículo a fondo, y entregan una ligera sensación de deportividad que se agradece, sí terminan impactando en ese porcentaje de carga que a la larga disminuye su autonomía.

En sus dos versiones, MID y TOP, desde 74.9000.000 la primera y 89.900.000, la de mayor equipamiento y cuya versión fue objeto de esta reseña, ambas cuentan con las mismas prestaciones en cuanto a motor, modos de manejo (eco, normal, sport), autonomía y también en batería. El vehículo viene con el puerto de carga estándar Tipo 2 y cuenta con el sistema de carga Short Blade, un sistema de almacenamiento láser que empaqueta la energía capa tras capa, lo que permite almacenar una mayor cantidad de esta. Tristemente, esa experiencia de cargar el vehículo en la ciudad aún tiene puntos para mejorar. Pocos cargadores de carga rápida, una carga lenta en zonas de parqueaderos comerciales, que es muy demorada y aumenta costos, y aplicaciones aún con errores de geolocalización y de experiencia de usuario; aunque la marca entrega un cable de carga para uso diario y un cargador domiciliario Wall Box.

Una experiencia que en nada va ligada al auto, pero sí a su manejo y al hecho de tener un vehículo eléctrico cuando mes tras mes las ventas aumentan. En el país, durante junio de 2026 se matricularon 4.395 vehículos eléctricos, un crecimiento interanual del 235,5 %. En este primer semestre, las ventas alcanzaron un acumulado de 24.477 unidades, representando el 15,5 % del mercado. Números suficientes para afirmar que cuatro de cada diez vehículos vendidos en estos primeros seis meses del año en el país fueron eléctricos o híbridos.

Volvamos al Ora 5, que para GWM es un SUV inspirado en la naturaleza, en el confort, y la versatilidad, por eso sus nueve colores disponibles, donde destacan el blanco marfil o el gris mate, que buscan darle una apariencia aún más “premium”. En el diseño exterior la intención, según la marca, es que tenga una aerodinámica optimizada por un coeficiente de arrastre de apenas 0,26 Cd, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética. Además, integra luces LED delanteras tipo gota de agua, una barra de iluminación LED trasera que está incrustada bajo el cristal y rines bitono de 18 pulgadas, elementos que complementan esa propuesta estética.

El Ora5, si se quiere, tiene ciertos detalles que le dan un aire a algunos modelos de Porsche, guardando todas las proporciones. Lo que sí promete este eléctrico es un interior y prestaciones que, si se compara frente a la competencia directa como lo son las marcas cero emisiones del mismo origen respecto a su precio, presenta buena calidad en acabados, materiales de muy bien detalle, cueros y plásticos que sí pueden dar sensaciones más “premium”, por más que esas sensaciones sean subjetivas de cada persona. Además de una comodidad en todas las plazas gracias a sus 4.471 mm de longitud y distancia entre ejes de 2.720 mm, con una altura libre al suelo de 17,5 cm, suficiente para sortear los huecos y resaltos tan comunes en el país.

Esa experiencia en el interior está acompañada con un habitáculo que incorpora un tablero digital de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas con el sistema operativo Coffee OS, nativo de la marca y que quizá plantea retos de interacción al inicio, aunque cuenta con Apple Carplay y Android Auto de forma inalámbrica. También dispone de cámara de visión 360 grados, iluminación ambiental configurable con 64 colores, un sistema de sonido de hasta seis parlantes, todo esto con posibilidad de manejarlo con el sistema de comandos de voz “Hey GWM”. Además, las sillas delanteras cuentan con calefacción y ventilación, sistema de bienvenida y tres memorias de posición de manejo.

En materia de seguridad, el modelo está equipado con seis airbags y una estructura fabricada con 74 % de acero de alta resistencia. Asimismo, incorpora monitoreo de batería 24/7. La versión TOP añade un paquete de 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) de nivel 2, entre las que se incluyen frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, asistente de centrado de carril, alerta de punto ciego y reconocimiento de señales de tránsito. Asistencias que, funcionando, sí dan visos de un vehículo fiable para el tráfico, que está alerta y que sí influye en el manejo ya sea en ciudad o en carretera.

La marca lo entrega con una garantía general de siete años o 200.000 kilómetros, mientras que el motor eléctrico y la batería de alto voltaje están respaldados por una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros.

El Ora 5 deja la impresión de ser un vehículo bien pensado y equilibrado. Tiene potencia suficiente para disfrutar la conducción, una autonomía que resulta competitiva para el uso diario y un nivel de equipamiento que por ahora puede ser difícil de encontrar a ese rango de precio. No es perfecto y depende de que la infraestructura de carga en Colombia siga madurando, pero ese es un reto compartido por toda la industria, una industria que agradece la llegada de nuevos competidores y un público colombiano que puede ver en este Ora 5 ese salto que ya muchos están dando a la movilidad eléctrica.