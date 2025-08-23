Pasar a neutro en movimiento y otros errores que dañan la caja de su carro

En las cajas automáticas hay tecnologías como la CVT y de doble embrague. Foto: Getty Images - Getty Images

La transmisión. Parte fundamental del tren motor de cada carro. Su rol, llevar a las ruedas la potencia que genera el bloque. Las hay de diferentes tipos: algunas son manuales y agregan un tercer pedal al vehículo. Otras, automáticas, eliminan uno de los anteriores y resumen las marchas a funciones como “drive” y reversa.

Las automáticas existen con diferentes tecnologías. Pueden ser de doble embrague, hidráulicas o continuamente variables. Cada una tiene sus ventajas, que pueden traducirse en experiencias de manejo particulares, así como sus cuidados.

“Las transmisiones automáticas tienen clasificaciones, están las CVT, de doble embrague y las hidráulicas que conocíamos de antaño, con convertidores de torsión grandes, un poco glotonas en consumos de combustible. Eso ha evolucionado y ahora son cada vez más eficientes. Ya no son de cuatro cambios o de cinco, sino que ya lo mínimo es de seis cambios en adelante, hay transmisiones de nueve, de diez marchas que las hacen más eficientes incluso que las transmisiones manuales”, explica el experto automotor y director de Autotrain, Ricardo Osorio.

El equipo de El Mecánico Recomienda, de El Espectador, reunió algunos de los errores que pueden generar un daño en la transmisión de su carro. Evitarlos prolongará la vida útil del conjunto y, claro, evitará el desgaste y cambio de uno de los componentes más costosos del vehículo, cuya reparación puede superar la de un motor.

Antes de cambiar de marcha, frene

Según el experto, se trata de uno de los errores más comunes y también uno de los que más problemas puede generar en la caja automática, sobre todo en las que funcionan con tecnología tipo CVT. Se trata de hacer el cambio de marcha con el vehículo en movimiento, es decir, no esperar a que el carro esté completamente detenido para, por ejemplo, pasar de Drive a Parking.

“La forma correcta de hacer el cambio de marcha es detenerse completamente y pasar a la palanca drive para evitar que tengamos daños en los trinquetes, que son los que ayudan a detener el vehículo. Eso afecta a cualquier tipo de las transmisiones que te acabo de hablar”, asegura el experto.

Neutro en movimiento

Un error de todo tipo; es decir, no solo genera un daño en la transmisión del carro - bien sea manual o automática -, también es peligroso, pues puede recalentar los frenos o reducir su capacidad de acción. Hablamos de usar neutro en movimiento.

Algunas personas piensan que usar neutro, por ejemplo en carretera o durante bajadas, puede generar una reducción en el consumo de combustible. Lo cierto es que esto no ocurre. Sí ocurrirá un desgaste en las piezas ya mencionadas y aumentará las posibilidades de chocar y perder el vehículo.

Osorio indica que la forma correcta de transitar en bajadas y no sobrecargar los frenos es apoyarse en el motor. Esto, usando un cambio que permita que el carro conserve una velocidad constante y permita una maniobrabilidad segura: “No desconecte el motor de la caja”.

Señales de falla

Es importante reconocer las señales de falla que puede presentar la transmisión de su vehículo. Para Osorio, una señal de mal funcionamiento o de que puede haber un daño en la caja es sentir un “deslizamiento”: es decir, esa sensación de que a pesar de que se acelera y el motor se revoluciona, el carro no se mueve.

“Ese deslizamiento puede ser una falla en la presión del aceite hidráulico o, si es una CVT, en el conjunto de poleas y cadenas. Eso genera desgastes que después pueden generar consecuencias más graves”, concluye el especialista.