Peugeot 2008 híbrido en Colombia: ¿Por qué dicen que es el Mild Hybrid que rompe la regla?

Inusual. Lo que conocíamos como híbrido ligero cambia con la presentación del 2008 Mild Hybrid. En lo demás, continuista. Es Peugeot, y, en consecuencia, visualmente llamativo. Notorio. Vistoso. Y a grandes rasgos, arriesgado. Los productos de los franceses se hacen notar. Roban miradas y nunca, en ningún momento, intentan ser estéticamente sobrios, mesurados.

2008 es un híbrido ligero. Sí, el primer nivel de hibridación, en lo que a asistencia eléctrica se refiere —siendo el híbrido enchufable o PHEV el último antes de la electrificación total. Lleva una batería de 48 voltios que asiste a funciones como el encendido del vehículo y soporta otros sistemas eléctricos.

Lo novedoso en el SUV compacto de la marca de Stellantis es la configuración del sistema eléctrico. Por tramos de hasta un kilómetro y velocidades inferiores a los 30 km/h, 2008 rueda en modo cero emisiones, algo novedoso —casi inédito— en los ligeros. Sí, se mueve sin necesidad de encender el bloque a gasolina turbo, que también se transformó... y rebautizó.

Siempre Peugeot

Afuera, Peugeot. La bienvenida al segmento de SUV de los franceses en Colombia lleva una de las parrillas más llamativas del mercado en el que participa. Sobresale el —actualizado— logo de la marca en el medio, justo debajo de la nomenclatura que indica la línea: 2008.

No le teme a las miradas. De hecho, busca robar la atención de quienes se le acerquen. Sus cortas dimensiones —4.304 mm de largo, 1.987 mm de ancho y 1.550 de alto— potencian esos elementos que definen el lenguaje visual de Peugeot, como ese cuerpo lumínico en LED con las tres garras en cada costado y sus rines bitono de 17”, que por su forma e imagen auguran algún tipo de electrificación.

Adentro no se escatimó. Bien podría decirse que es uno de sus puntos más altos. Hay una mayoría de materiales amigables al tacto, los cuales entran en esa armonía sensorial con una correcta distribución de cada pieza, de cada componente, de cada parte.

2008 incluye el i-Cockpit con el que la marca insinúa una conducción ergonómica y busca potenciar la experiencia de manejo de la persona al volante. Por eso el centro multimedia —con pantalla táctil de 10 pulgadas— se inclina hacia esa plaza. Y así la marca instala de forma precisa un volante pequeño y achatado que ubica el tablero de instrumentos —digital, también de 10”— sobre él.

Su equipo suma cuatro puertos USB Tipo C, distribuidos dos adelante y otro par atrás. Incluye aire acondicionado automático, un punto de carga inalámbrico para celulares, tapicería en tela y cuero, así como un techo panorámico y vidrios eléctricos. Es llamativa la ausencia de un ajuste eléctrico para los asientos delanteros.

Aunque es capaz de albergar a cuatro personas de forma cómoda. Porque sí, es un SUV: un SUV moderno y un SUV compacto. Así que quien se ubique atrás, en la plaza del medio, sentirá la presión de quienes se encuentren a sus costados.

En movimiento

Al volante, Peugeot 2008 demuestra su origen. Por momentos es rígido —sobre todo su eje delantero— a las comunes imperfecciones del camino. También es dinámico y para eso se apoya en sus dimensiones, como en su corta distancia entre ejes, de 2.605 mm.

Es curiosamente reactivo al pedal derecho. Al oprimirlo, se demuestra una correcta configuración y afinación del trabajo del motor turbo de 1.2 litros (con 134 caballos y 230 Nm de torque) con la transmisión automática —de doble embrague— con seis marchas.

Se desenvuelve de forma correcta en la mayoría de los escenarios. Es correcto y reactivo en la ciudad y sus espacios reducidos. En carretera entrega seguridad al momento de hacer adelanto, mientras que en curva se muestra firme, sin ningún movimiento brusco en alguno de sus ejes.

La insonorización es sobresaliente. Aún en los momentos de mayor exigencia, el trabajo del bloque pocas —o ninguna— veces invade la cabina. Su movimiento en parqueaderos se concentra en la opción de recorrer pequeñas distancias en modo eléctrico, así que es casi imperceptible en conjuntos residenciales, centros comerciales, entre otros.

El equipo de seguridad presente en la variante híbrida ligera del 2008 incluye seis bolsas de aire, ABS, EBD, ESP, asistente de arranque en pendiente, cámara de reversa, sensores de estacionamiento, control crucero con limitador de velocidad, freno de emergencia y ADAS —para la versión GT— como el frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril, y otras características.

2008 es el híbrido ligero que rompe la regla. El Mild Hybrid que permite conducir por cortos tramos en modo eléctrico. Una opción llamativamente configurada, la cual funciona con un bloque correcto en la mayoría de los escenarios. Está disponible en dos versiones: Allure y Gt. La primera de estas fue la base de la reseña y su precio, a enero de 2026, es de COP 118’000.000.