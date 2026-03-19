Pico y placa solidario en Bogotá 2026: así puede solicitarlo en seis pasos

Si necesita acceder al pico y placa solidario, el único canal autorizado para realizar el trámite y el pago es el portal oficial de la Secretaría de Movilidad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En Bogotá existe una alternativa para movilizarse sin preocuparse por la restricción vehicular. Se trata del pico y placa solidario, una opción que permite a los conductores pagar para quedar exentos de la medida durante un tiempo determinado. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, este mecanismo le da la posibilidad a cualquier ciudadano de adquirir de forma voluntaria un permiso diario, mensual o semestral. Así, se puede circular por la ciudad sin estar sujeto al pico y placa y con la tranquilidad de no exponerse a sanciones por parte de las autoridades.

¿Cómo solicitar el pico y placa solidario en 2026?

Si necesita acceder al pico y placa solidario, el único canal autorizado para realizar el trámite y el pago es el portal oficial de la Secretaría de Movilidad. Ingresar por acá es clave para evitar estafas o intermediarios no autorizados.

Si es persona natural, puede hacerlo en seis pasos:

Antes de iniciar el registro, se recomienda usar el simulador de tarifa. Esta herramienta permite conocer el valor aproximado a pagar según la duración del permiso (un día, un mes o un semestre), las características del vehículo y si está matriculado en Bogotá. Hacer clic en el botón ‘Inscripción personas naturales’ y diligenciar el formulario con la información solicitada. Verificar los datos ingresados y registrar la solicitud. Completar la información de la persona que realizará el pago, ingresar a la plataforma PSE y efectuar la transacción. Una vez aprobado el pago, acceder al módulo de sensibilización, validar la identidad y realizar el curso obligatorio, el cual se exige una vez al año. Finalmente, tras la aprobación del pago, el permiso quedará activo en la fecha indicada en la plataforma. Desde ese momento, el vehículo quedará registrado como exento de la restricción de pico y placa en Bogotá.

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Precio del pico y placa solidario

El valor del pico y placa solidario no es fijo. Este permiso tiene un precio diferencial que se calcula teniendo en cuenta varios factores, por lo que puede variar de un vehículo a otro.

Por un lado, está el precio base, que depende del tiempo por el que se solicite el permiso, ya sea por un día, un mes o un semestre. A esto se suma un factor ambiental, que tiene en cuenta aspectos como el tipo de combustible, el modelo del vehículo y su cilindraje.

También influye el avalúo comercial del carro, es decir, su valor en el mercado. Finalmente, se considera el municipio donde está matriculado el vehículo, siendo Bogotá la ciudad con el factor más bajo en este caso.

Condiciones para acceder al pico y placa solidario

Para solicitar este permiso, es importante cumplir con una serie de requisitos:

El vehículo debe contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

Debe tener la revisión técnico-mecánica al día, en caso de que aplique.

La persona propietaria del vehículo debe estar a paz y salvo por concepto de multas de tránsito.

El sistema valida que los datos del propietario y la placa del vehículo sean correctos para completar el registro de forma exitosa.

En caso de tener multas pendientes o acuerdos de pago, estos son los canales autorizados para ponerse al día: