No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Autos
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Por qué China intenta controlar el frenesí de los carros eléctricos

A Pekín se le ha acabado la paciencia con las empresas que bajan los precios y pide moderación. Pero la feroz competencia también produce una oleada de innovación.

Keith Bradsher | The New York Times
03 de septiembre de 2025 - 11:00 p. m.
El exceso de capacidad y las guerras de precios son un problema crónico en toda la economía china.
El exceso de capacidad y las guerras de precios son un problema crónico en toda la economía china.
Foto: Kindel Media

China está conquistando el mundo en vehículos eléctricos. Sus fabricantes de automóviles producen mucho más que cualquier otro país y los superan en innovación. El interés de China por los coches de gasolina disminuye cada semana. En cada uno de los últimos cinco meses, los coches que se alimentan de baterías y los híbridos enchufables representaron más de la mitad de las ventas totales.

Pero si miramos más de cerca a la industria, el panorama no es bonito. La feroz competencia entre los fabricantes de automóviles ya se ha vuelto despiadada, y...

Por Keith Bradsher | The New York Times

Temas recomendados:

Estilo de Vida

carros eléctricos

carros eléctricos chinos

BYD

Grupo Geely

Tesla

Zeekr

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar