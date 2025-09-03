Por qué China intenta controlar el frenesí de los carros eléctricos

El exceso de capacidad y las guerras de precios son un problema crónico en toda la economía china. Foto: Kindel Media

China está conquistando el mundo en vehículos eléctricos. Sus fabricantes de automóviles producen mucho más que cualquier otro país y los superan en innovación. El interés de China por los coches de gasolina disminuye cada semana. En cada uno de los últimos cinco meses, los coches que se alimentan de baterías y los híbridos enchufables representaron más de la mitad de las ventas totales.

Pero si miramos más de cerca a la industria, el panorama no es bonito. La feroz competencia entre los fabricantes de automóviles ya se ha vuelto despiadada, y...