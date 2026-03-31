¿Por qué el carro tiembla cuando frena? Causas y soluciones

Hoy en día, la mayoría de los carros usan frenos de disco en las ruedas delanteras y, en algunos casos, frenos de tambor en las traseras. Foto: Volkswagen

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Hay momentos que desconciertan a cualquier conductor. Se llega a un semáforo, se pisa el pedal del freno y en lugar de una detención suave, aparece una vibración incómoda, como si el carro estuviera rodando sobre una calle destapada. Pero no hay huecos ni policías acostados, el asfalto está perfecto. Entonces surge la duda: ¿qué está pasando?

Si la vibración aparece únicamente al accionar el freno, lo más probable es que el origen esté en el sistema de frenado. Según la firma estadounidense J.D. Power, en la mayoría de los casos este tipo de síntoma se relaciona directamente con discos, pastillas o tambores.

Una mirada rápida de cómo frenan los carros

Al frenar, lo que se hace es reducir la velocidad de giro de las ruedas, y con eso, la velocidad del vehículo.

Hoy en día, la mayoría de los carros usan frenos de disco en las ruedas delanteras y en algunos casos, frenos de tambor en las traseras.

En los frenos de disco, un rotor gira junto con la rueda. Cuando se pisa el pedal, las pastillas lo aprietan desde ambos lados gracias a la presión hidráulica, generando fricción y reduciendo la velocidad. Por su parte, en los frenos de tambor, el mecanismo es distinto pero la lógica es igual. Unas zapatas presionan el interior del tambor y crean la fricción necesaria para detener el vehículo.

Las causas más comunes del temblor al frenar

Aquí es donde vale la pena entrar en materia, porque ese temblor no es por casualidad.

Disco de freno deformado o en mal estado

Con el uso, el calor y la fricción, el rotor puede perder su forma perfectamente plana. Cuando eso ocurre, cada vez que la pastilla hace contacto, se genera una presión irregular hace que vibre. También pasa en carros que permanecen mucho tiempo quietos. La zona del disco que queda en contacto con la pastilla puede oxidarse o acumular material, generando el mismo efecto.

Pastillas de freno desgastadas

Un síntoma típico es la vibración acompañada de un chillido, señal clara de que ya cumplieron su ciclo.

Su vida útil puede variar. Según J.D. Power, en promedio se ubica entre 40.000 y 120.000 kilómetros, dependiendo del tipo de conducción y del uso del vehículo.

En ciudad, donde se frena con mayor frecuencia, el desgaste puede ser más rápido.

Tambor fuera de forma

Cuando el tambor pierde su forma circular, las zapatas no hacen contacto uniforme y por eso se presenta una frenada irregular. Aquí también existe la opción de rectificar, siempre que el componente esté dentro de las tolerancias del fabricante. Si no, toca cambio.

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No todo siempre son los frenos

Aunque los frenos suelen ser los principales sospechosos, no siempre tienen la culpa. Cuando la vibración se percibe con mayor intensidad a altas velocidades, el problema también puede estar en otros componentes:

Ruedas desbalanceadas o desgaste irregular

Rodamientos o componentes de suspensión

Elementos sueltos o dañados

¿Qué hacer cuando aparece la vibración?

Acá lo recomendable es no dejarlo pasar. Una vibración al frenar no solo afecta el confort, también puede comprometer la seguridad. Lo primero es revisar el sistema de frenos y, si ahí no está el problema, avanzar hacia ruedas, suspensión y dirección.