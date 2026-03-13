¿Por qué en un choque no se activan los airbags del carro?

Estos sistemas han demostrado capacidad para reducir hasta un 32% de las fatalidades en accidentes y hasta un 75% de las lesiones craneofaciales. Foto: Getty Images/iStockphoto - saravuth-photohut

En el panorama actual de la seguridad automotriz, los airbags juegan un papel destacado como dispositivos diseñados para mitigar los efectos de una colisión y proteger a los ocupantes del vehículo.

Desde su introducción, estos sistemas han evolucionado de manera significativa en términos de tecnología y desempeño, hasta convertirse en un estándar de seguridad en la mayoría de los carros modernos. Sin embargo, a medida que esta tecnología avanza, también surgen preguntas sobre su funcionamiento y sobre las razones por las que en algunos...