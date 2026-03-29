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¿Por qué los camiones tienen una cadena colgando atrás? Tiene una función importante

Puede parecer un descuido, pero esa cadena que algunos camiones cuelgan cumple un papel determinante en su seguridad.

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Redacción Autos
29 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.
Aunque no sean precisamente estéticas, su función es disipar la electricidad estática que se acumula en el vehículo.
Aunque no sean precisamente estéticas, su función es disipar la electricidad estática que se acumula en el vehículo.
Foto: Pexels
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A simple vista, puede parecer un detalle sin importancia o incluso algo descuidado, pero esa cadena metálica que cuelga en la parte trasera de algunos camiones está lejos de ser decorativa. En vehículos de carga, especialmente los que transportan gasolina, diésel u otros líquidos inflamables, cumple una función clave, disipar la electricidad estática que se genera mientras avanzan.

Esa energía aparece por algo tan cotidiano como el movimiento. La fricción entre los neumáticos y el asfalto, sumada al roce del líquido contra las paredes del tanque, va cargando eléctricamente el vehículo y, si no se controla, puede convertirse en un riesgo real. En ese punto entra en juego la descarga electrostática, que no es más que la liberación repentina de esa carga en forma de chispa, algo que en presencia de vapores inflamables puede provocar un incendio o incluso una explosión.

Ahí es donde la cadena cobra sentido. Al mantenerse en contacto constante con el suelo, permite que la carga se libere de forma controlada hacia la tierra, evitando que se acumule peligrosamente.

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Cuando el riesgo no se ve, pero aumenta

El punto más delicado no siempre es cuando el camión está en movimiento. En el momento de tanquear combustible, el paso del líquido por mangueras y el interior del tanque genera aún más electricidad estática. En un entorno donde hay vapores inflamables, esa acumulación eleva el riesgo de una chispa.

Por eso, en estaciones de servicio y plantas se utilizan sistemas de puesta a tierra para descargar esa energía de forma segura. Aun así, la cadena sigue cumpliendo un papel importante como apoyo, ya que ayuda a disipar cualquier tipo de carga.

Puede que muchos conductores no se detengan a pensar en ese detalle que arrastra el camión de adelante, pero está ahí por una razón clara, reducir riesgos y evitar incidentes.

Por Redacción Autos

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