Porsche celebró 30 años en Colombia con un 911 GT3 inspirado en la selva amazónica

“El Ocelote”, un 911 GT3 Touring el cual fue diseñado con una estética inspirada en la selva amazónica colombiana. Foto: Autoelite

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Autoelite, importador oficial de Porsche en Colombia, celebró tres décadas comercializando la marca alemana en el país. La empresa fue fundada en 1995 por Federico Pfeil-Schneider y Camilo Steuer y desde entonces se han consagrado como un referente en el segmento deportivo local.

La historia de Autoelite comienza en 1995, con la importación de los primeros Porsche 911 Carrera Coupé y 911 Cabriolet a Colombia. Con corte a diciembre de 2024, en el país se entregaron unos 2.200 vehículos. En 2025, el promedio es de unas 100 unidades mensuales.

Vale la pena señalar que la marca y el país no han sido ajenos al auge -global- de los SUV. Según el importador, desde 2023, las ventas de Cayenne y Macan representan más del 50 % del total de las ventas.

En sus 30 años de trabajo en Colombia, Autoelite llegó a diferentes ciudades del país. Su primera vitrina fue en Bogotá, abierta al público en 2004. Luego llegaron las salas de ventas en Cali y Medellín, en 2009, Barranquilla en 2010 y espacios íconos de Porsche a nivel local, como la Milla de Oro en Medellín, inaugurada en 2020, y el Porsche Service Barranquilla, en 2023.

De hecho, en 2016 Colombia fue el primer país de la región en contar con un Porsche Classic Center. Y en 2025 fue remodelado el Porsche Center, bajo el concepto Destination, que promueve operaciones sostenibles y que mantiene la identidad de marca presente en las principales vitrinas del mundo.

“El Ocelote”

Recientemente Porsche celebró sus tres décadas en Colombia con la presentación de un vehículo especial. Se trata de “El Ocelote”, un 911 GT3 Touring fue diseñado con una estética inspirada en la selva amazónica colombiana.

Según la marca, el vehículo fue “creado bajo el programa Sonderwunsch, como homenaje a Autoelite”. Además, forma parte del proyecto Icons of Latinoamérica, con el que celebran 25 años de Porsche Latin America y que rinde tributo a la diversidad de los países de la región.

“El Ocelote” cuenta con un color verde llamado “Green Forest Metallic”, un interior con tapicería y salpicadero con tonos Cohiba Brown y Truffle Brown. El vehículo incluye placas que señalan que se trata de un ícono de Latinoamérica, así como otras que dicen “30 años de Autoelite”.

Más de Autos: Así es como Porsche mejoró -en todo- a su deportivo eléctrico Taycan.

Este 911 GT3 Turing usa un motor naturalmente aspirado de cuatro litros. En total, entrega unos 510 caballos de potencia, 450 Nm de torque y tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en los 3,9 segundos.