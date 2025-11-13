¿Qué es el sistema de arranque de un carro y cómo mantenerlo en buen estado?

El sistema de arranque es el encargado de darle vida al motor, su tarea consiste en transformar la energía eléctrica que proviene de la batería en energía mecánica. Foto: freepik

Cuando alguien compra un carro nuevo, lo primero que suele hacer es aprender a manejarlo, conocer los botones y disfrutar del viaje. Pero pocas veces se detiene a entender cómo funcionan sus sistemas internos, esos que hacen posible que todo marche bien. Uno de ellos es el sistema de arranque, una parte esencial del vehículo que, aunque pasa desapercibida cuando todo funciona, se vuelve protagonista el día que falla.

El sistema de arranque es el encargado de darle vida al motor, su tarea consiste en transformar la energía eléctrica que proviene de la batería en energía mecánica, permitiendo que el motor de combustión interna empiece a girar y, finalmente, encienda. Dicho de otro modo, es el primer impulso que el carro necesita para ponerse en marcha.

En la práctica, el proceso comienza cuando el conductor gira la llave o presiona el botón de encendido -dependiendo del tipo de vehículo-. Ese simple gesto activa todo un conjunto de componentes que trabajan en cadena. Si alguno de ellos falla, el motor no responderá, y el carro no arrancará por más intentos que se hagan.

Para entender cómo cuidarlo, primero hay que saber qué ocurre en ese breve instante en que el motor cobra vida. Al girar la llave o presionar el botón de encendido, la corriente eléctrica viaja desde la batería hacia el solenoide de arranque. Este componente, a su vez, envía energía al motor de arranque, que empieza a girar a gran velocidad. Ese movimiento inicial permite que el motor del carro succione aire y combustible dentro de los cilindros, los comprima y dé inicio a la combustión.

Así, en apenas unos segundos, se completa el proceso que hace posible que el vehículo encienda. Y aunque parezca algo simple, el sistema de arranque requiere un buen mantenimiento para evitar que un día, sin avisar, el carro se quede completamente inmóvil.

¿Cómo cuidar el sistema de arranque de los carros?

Según los especialistas de Kia, el secreto para conservar el sistema de arranque en buen estado está en el mantenimiento preventivo. Este tipo de cuidado se basa en una serie de tareas sencillas, pero fundamentales:

1. Revisar el estado del motor

Mantener el motor en óptimas condiciones es importante para que el sistema de arranque funcione de manera eficiente. Un motor desgastado o con fallas incrementa el esfuerzo del sistema y reduce su vida útil. Por eso, conviene incluir esta revisión dentro de las rutinas de mantenimiento del vehículo. Durante los cambios de aceite o inspecciones periódicas, es recomendable solicitar al mecánico una evaluación del estado general del motor.

2. Limpiar los cables y alambres

La acumulación de grasa o suciedad en las conexiones puede interferir con el flujo de corriente eléctrica. Para garantizar una transferencia de energía adecuada entre la batería y el motor de arranque, los puntos de conexión deben mantenerse limpios. Es conveniente revisar el motor en busca de corrosión o residuos y eliminarlos cuidadosamente con un cepillo suave y un desengrasante.

3. Ajustar las conexiones sueltas

Las conexiones eléctricas que llegan al motor de arranque y al solenoide deben estar firmes y libres de corrosión. Si están flojas, pueden provocar caídas de voltaje que dificulten el encendido del motor.

4. Inspeccionar la batería

La batería debe revisarse al menos una vez al año para confirmar que mantenga una carga adecuada. Además, se aconseja limpiar los terminales cada seis meses para conservar una conexión firme y estable. Estas acciones sencillas ayudan a prevenir fallos inesperados durante el arranque.

5. Evitar el arranque prolongado

En los vehículos que utilizan llave de encendido, no se debe mantener la llave girada demasiado tiempo en la posición de arranque. Hacerlo puede sobrecalentar el sistema y causar daños en el motor de arranque. Lo ideal es no superar los 15 segundos por intento y dejar unos segundos de descanso entre ellos.

6. Escuchar los sonidos del motor

Al encender el vehículo, es importante prestar atención a cualquier ruido extraño, como chirridos, clics o zumbidos. Estos sonidos suelen ser señales tempranas de posibles fallas.

7. Evitar el consumo innecesario de energía

Dejar luces, sistemas de entretenimiento u otros dispositivos encendidos con el motor apagado puede descargar la batería. Para esto, se recomienda apagar todos los equipos eléctricos cuando el vehículo no esté en uso, prolongando así la vida útil del sistema de arranque y de la batería.

Causas del mal funcionamiento del sistema de arranque

Además de mantener una rutina de mantenimiento preventivo, es importante evitar ciertas prácticas que pueden deteriorar el sistema de arranque y afectar su desempeño con el tiempo. Algunas de las más comunes son:

No cargar la batería.

Dejar funcionar el motor durante mucho tiempo a altas temperaturas.

Conducir con piezas mal montadas o sueltas.

No limpiar la corrosión o suciedad.

Conducir con un solenoide defectuoso.

Ignorar problemas en el sistema de alimentación.

