¿Qué es el freno regenerativo y por qué cada vez gana más importancia en los carros?

En los vehículos híbridos y eléctricos, al no existir combustión, el motor puede operar de una manera distinta. Cuando el conductor deja de acelerar, el sistema invierte parcialmente el funcionamiento del motor. En lugar de impulsar el carro, empieza a oponerse al movimiento. Foto: Volkswagen

Hablar de freno regenerativo no es solo entrar en una tecnología nueva. Es, en realidad, entender cómo ha cambiado la forma en que los carros pierden velocidad y cómo ahora también ganan energía en el proceso. Para ponerlo en palabras simples, se trata de una evolución que nace de comparar lo que siempre se ha hecho con lo que hoy permiten los sistemas eléctricos e híbridos.

Según Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, el punto de partida está en los...