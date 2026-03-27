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¿Qué es el freno regenerativo y por qué cada vez gana más importancia en los carros?

En los últimos años se han incorporado funciones y desarrollos que no solo cambian la experiencia al manejar, sino que también mejoran el aprovechamiento de la energía y elevan los estándares de seguridad.

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David Vásquez Herrera
David Vásquez Herrera
27 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
En los vehículos híbridos y eléctricos, al no existir combustión, el motor puede operar de una manera distinta. Cuando el conductor deja de acelerar, el sistema invierte parcialmente el funcionamiento del motor. En lugar de impulsar el carro, empieza a oponerse al movimiento.
En los vehículos híbridos y eléctricos, al no existir combustión, el motor puede operar de una manera distinta. Cuando el conductor deja de acelerar, el sistema invierte parcialmente el funcionamiento del motor. En lugar de impulsar el carro, empieza a oponerse al movimiento.
Foto: Volkswagen

Hablar de freno regenerativo no es solo entrar en una tecnología nueva. Es, en realidad, entender cómo ha cambiado la forma en que los carros pierden velocidad y cómo ahora también ganan energía en el proceso. Para ponerlo en palabras simples, se trata de una evolución que nace de comparar lo que siempre se ha hecho con lo que hoy permiten los sistemas eléctricos e híbridos.

Según Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad vial y director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, el punto de partida está en los...

David Vásquez Herrera

Por David Vásquez Herrera

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

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