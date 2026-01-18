¿Qué es la carrocería de un carro y qué partes la componen?

La carrocería es uno de los elementos más visibles y determinantes de un carro. Foto: Toyota

La carrocería es uno de los elementos más visibles y determinantes de un carro, no solo por su impacto estético, sino por el papel que cumple en la protección de los ocupantes, la aerodinámica y el desempeño general del vehículo. Su diseño y construcción responden a criterios de seguridad, ingeniería y funcionalidad que han evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas tecnologías.

¿Qué partes conforman la carrocería de un carro?

De acuerdo con los expertos de Kia, la carrocería o parte exterior de un vehículo se compone de:

1. Faros

En la parte frontal del vehículo se concentran los faros, componentes esenciales para circular con seguridad, especialmente en condiciones de poca luz o clima adverso. No solo iluminan el camino, también permiten que otros actores viales identifiquen el vehículo a distancia.

En el día a día, estos sistemas integran distintas funciones de iluminación -como luces altas, bajas, direccionales o antiniebla-, cada una pensada para un escenario específico.

Hoy, además, la tecnología ha evolucionado y es común encontrar faros halógenos, de xenón o LED, con mejoras claras en eficiencia y visibilidad.

2. Espejos

Los espejos forman parte indispensable de la carrocería y son aliados permanentes del conductor. El retrovisor interior, ubicado en el parabrisas, permite controlar lo que sucede detrás del vehículo, mientras que los espejos laterales amplían el campo visual hacia los costados. Estos últimos, por su diseño convexo, ayudan a reducir puntos ciegos, aunque también pueden alterar ligeramente la percepción de distancia.

3. Baúl

Es el espacio destinado al equipaje, las compras o esos objetos que no tienen cabida en el habitáculo. En la mayoría de los vehículos está ubicado atrás, aunque en algunos diseños específicos puede aparecer también en la parte delantera.

4. Llantas

Las llantas, junto con los neumáticos, son el único vínculo directo entre el carro y la carretera. Aunque suelen asociarse más al sistema de rodaje, forman parte del conjunto exterior del vehículo y tienen una incidencia directa en el comportamiento dinámico, la estabilidad y el frenado.

Una llanta tiene diferentes partes:

El cañón

Los orificios de las orejetas

La tapa central

El orificio central

El disco central

El borde exterior

El radio

El vástago de la válvula

5. Capó

El capó es uno de los paneles más reconocibles de la carrocería, ya que cubre y protege el compartimiento del motor. En los diseños actuales se ubica en la parte delantera, aunque en décadas pasadas (cuando algunos vehículos llevaban el motor atrás) también cumplía esa función en la zona posterior.

Su misión va más allá de “tapar”: actúa como barrera frente a agentes externos como polvo, agua o suciedad, ayuda a controlar la temperatura del motor y permite el acceso rápido para labores de inspección, mantenimiento y reparación. Un elemento sencillo a la vista, pero indispensable en la ingeniería del vehículo.

6. Parachoques

Está diseñado para absorber y disipar parte de la energía en impactos de baja velocidad, reduciendo los daños tanto en la estructura del vehículo como en sus ocupantes. Fabricados generalmente en plástico reforzado o combinaciones con metal, hoy también cumplen un rol estético importante, integrándose al diseño general del carro.

7. Puertas

Las puertas son el punto de entrada al habitáculo y uno de los elementos más utilizados en el día a día. Según el tipo de vehículo, pueden encontrarse configuraciones de dos, cuatro o incluso más puertas, todas integradas estructuralmente a la carrocería.

Las puertas tienen diferentes partes, como por ejemplo:

La cerradura

La manija

El panel

El compartimiento de almacenamiento

Las ventanas

8. Techo

El techo es la parte superior de la carrocería y su función principal es proteger el interior del vehículo frente a las condiciones externas. Puede ser fijo o contar con aperturas parciales o totales, como los sunroof o techos panorámicos, cada vez más comunes en modelos modernos.

Más allá de la protección, esta zona también puede aprovecharse mediante parrillas o sistemas de carga, el techo se convierte en un espacio adicional para transportar objetos voluminosos.

