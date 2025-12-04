¿Qué están haciendo las marcas de motos por la seguridad de los motociclistas?

“Los avances en frenado, iluminación, sistemas DRL, llantas certificadas y mejoras estructurales no responden a una imposición normativa, sino al compromiso del sector con la seguridad vial”, señala Iván García de la Andi. Foto: David Vásquez Herrera

En Colombia, hablar de seguridad vial dejó de ser un tema técnico para convertirse en una preocupación que toca de manera directa la vida de miles de familias. El país enfrenta un crecimiento sostenido en los accidentes de tránsito, y por eso no sorprende que Gobierno, industria y expertos estén poniendo la lupa sobre los factores que explican esta situación.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cada año fallecen más de 5.000 motociclistas en Colombia, es decir, cerca de 14 personas al día. Este grupo concentra alrededor del 60...