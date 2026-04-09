¿Qué pasa si no se paga una multa de tránsito en Colombia?

El comparendo es una notificación formal mediante la cual la autoridad advierte que se ha incumplido una norma de tránsito. Foto: Cristian Garavito

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Dejar pasar una multa de tránsito, lejos de ser un tema menor, puede convertirse en un problema serio. Lo que para muchos comienza como “luego la pago” o “no pasa nada si no lo hago” puede escalar a implicaciones legales, económicas e incluso laborales.

Según James Jaramillo, intendente jefe del departamento de Caldas, el comparendo es una notificación formal mediante la cual la autoridad advierte que se ha incumplido una norma de tránsito. A partir de ese momento, el conductor adquiere unas responsabilidades, contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

No pagar a tiempo, un problema que crece solo

Cuando un comparendo no se atiende dentro de los plazos, las consecuencias no se quedan únicamente en el papel. Con el paso de los días, la deuda aumenta y se activan restricciones que pueden afectar distintos aspectos de la vida cotidiana.

Impacto en trámites y vida laboral

Una multa sin pagar puede generar complicaciones, especialmente cuando se trata de gestiones ante el Estado o procesos laborales.

Entre las principales limitaciones se encuentran:

Dificultad para firmar contratos con entidades públicas.

Restricciones para ser nombrado o ascendido en cargos del sector público.

Imposibilidad de renovar la licencia de conducción.

Bloqueos para realizar trámites de traspaso de vehículos.

Complicaciones al momento de vender un carro, ya que las deudas pueden afectar su valor o frenar la negociación.

Intereses y cobro por vía judicial

El factor económico es otro frente crítico. Desde el momento en que se impone el comparendo, el conductor cuenta con 30 días para pagar.

Si no lo hace:

Se generan intereses moratorios, similares a los tributarios vigentes.

Después de 90 días, la autoridad puede iniciar un proceso de cobro coactivo.

Este último punto marca un antes y un después, porque ya no se trata solo de una multa pendiente, sino de una deuda que puede ser exigida judicialmente.

Embargos: la consecuencia más seria

Cuando el proceso avanza a cobro coactivo, las autoridades tienen herramientas legales para recuperar el dinero.

Las medidas pueden incluir:

Embargo de cuentas bancarias, tanto de ahorro como corrientes.

Retención de una parte del salario, dentro de los límites legales.

Embargo de bienes, incluyendo vehículos u otros activos a nombre del deudor.

En este escenario, el impacto ya no es solo administrativo, sino directo sobre el patrimonio.

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¿Y si la multa no es correcta?

Ignorar un comparendo que parece erróneo no es una opción. Según Jaramillo, el paso correcto es acudir al organismo de tránsito que impuso la sanción y solicitar una audiencia para presentar la apelación.

Aquí hay un detalle importante: este trámite no se puede hacer en cualquier ciudad. A diferencia de los cursos para descuento, la apelación debe realizarse exclusivamente ante la autoridad que generó el comparendo.

Por eso, actuar rápido no solo es recomendable, sino necesario.

Descuentos por pago oportuno

De acuerdo con Jaramillo, existen incentivos para quienes atienden el comparendo dentro de los plazos establecidos:

Dentro de los primeros 5 días hábiles, el descuento puede ser del 50 %, siempre que se realice el curso pedagógico.

Entre el día 6 y el 20 hábil, el descuento baja al 25 %, también con curso obligatorio.

Del día 21 al 30, se debe pagar el 100 % sin descuento.

Después de ese punto, empiezan los intereses y el riesgo de cobro coactivo.