¿Qué pasa si tanqueo gasolina con el carro encendido? Esto debe saber

Durante el proceso de llenado, se liberan vapores que se acumulan alrededor del vehículo y cerca del suelo. Foto: Getty Images - gremlin

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Quedarse sin gasolina nunca llega en buen momento, sobre todo cuando toca entrar a la estación de servicio en medio del calor y apagar el carro significa renunciar al aire acondicionado por unos minutos. La tentación está ahí, pero no es buena idea.

¿Se puede tanquear con el carro encendido?

Técnicamente sí se puede. El vehículo no se va a detener por eso ni el surtidor dejará de funcionar. Sin embargo, eso no significa que sea seguro. El problema no está en el combustible líquido, sino en algo que no siempre se ve, pero sí está presente: los vapores de gasolina.

De acuerdo con J.D. Power, la gasolina es altamente inflamable, especialmente cuando pasa a estado gaseoso.

Durante el proceso de llenado, se liberan vapores que se acumulan alrededor del vehículo y cerca del suelo. En ese momento, el ambiente se vuelve mucho más sensible, ya que estos gases pueden inflamarse con facilidad ante una chispa, incluso en condiciones que parecen normales.

¿De dónde puede salir una chispa?

Aquí es donde muchos bajan la guardia. No se necesita un fuego abierto para generar un incidente. Una de las principales causas es la electricidad estática, que puede generarse al bajarse del carro, al rozar la ropa o incluso al manipular la boquilla.

A esto se suman los componentes eléctricos del vehículo. Aunque están protegidos, con el carro encendido hay sistemas activos que, en condiciones específicas, podrían generar una chispa.

Le puede interesar: ¿Qué es un catalizador y por qué es importante en los carros?

Recomendaciones para tanquear gasolina de forma segura

No se trata de alarmarse, sino de hacer las cosas bien. Estos pasos reducen prácticamente todo el riesgo:

Estacione correctamente, alineado con el surtidor.

Apague el motor antes de abrir el tanque.

Evite usar o conectar dispositivos eléctricos durante el proceso.

Introduzca bien la boquilla y evite derrames.

Al terminar, asegure la tapa del tanque correctamente.

El riesgo no es solo para quien conduce. Una estación de servicio es un lugar compartido. Hay otros carros, personas, trabajadores y flujo constante de combustible. Por eso existen señales como apagar el motor o no fumar.