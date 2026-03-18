¿Qué responsabilidad tiene un conductor al atropellar un animal? Esta es la sanción Foto: Getty Images

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Al recorrer las carreteras colombianas es bastante común encontrarse con señales de tránsito que advierten sobre la posible presencia de animales. Estas zonas, muchas veces cercanas a reservas naturales o corredores ecológicos, exigen una conducción más atenta y prudente.

No es extraño, entonces, cruzarse con este tipo de advertencias durante un viaje. Sin embargo, más allá de ver la señal, muchos conductores no tienen claro cómo actuar si llegan a atropellar a uno de estos animales, una situación que puede tener implicaciones legales si no se maneja correctamente.

Bajo ese panorama, conviene tener presente que un hecho de este tipo no termina en el impacto. Existe la obligación de actuar, prestar ayuda al animal y evitar abandonarlo en la vía. De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, omitir este deber puede ser considerado como maltrato animal, lo que abre la puerta a sanciones.

¿Cómo actuar si se atropella un animal en la vía?

En este punto hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, especialmente según el origen del animal.

De acuerdo con Yuly Castro jefe de la oficina jurídica del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, si se trata de una mascota, lo primero es intentar ubicar al propietario para informarle lo ocurrido. En muchos casos el animal puede tener placa o algún tipo de identificación. Si no es posible establecer contacto, el conductor asume la responsabilidad de trasladarlo a una veterinaria para que reciba atención inmediata.

Castro también explica que, aunque la entidad tiene competencia directa en Bogotá, cuenta con un centro de atención jurídica enfocado en la protección y el bienestar animal. Este servicio ofrece orientación gratuita a ciudadanos en todo el país, incluso fuera de la capital.

Por otro lado, cuando el incidente involucra fauna silvestre --como osos, pumas, aves o venados--, Castro recomenda comunicarse con la Corporación Autónoma Regional (CAR) correspondiente. Estas entidades están encargadas de atender este tipo de emergencias, rescatar al animal y garantizar que reciba la valoración y el tratamiento necesario.

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Sanciones por no atender a un animal tras un atropello

Cuando ocurre un caso de este tipo, no actuar también tiene consecuencias. La ley contempla sanciones claras para quienes no prestan ayuda al animal y lo abandonan en la vía.

Entre las principales medidas se encuentran:

Pena de prisión entre 12 y 36 meses.

Multa económica que puede ir de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Inhabilidad de 1 a 3 años para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales.

Ahora bien, estas sanciones pueden ser más severas si el hecho se da bajo ciertas condiciones que agravan la situación:

Cuando hay actos de crueldad o sufrimiento intencional hacia el animal.

Si el caso ocurre en espacios públicos, como vías o zonas abiertas.

Cuando se involucra a menores de edad o el hecho sucede frente a ellos.

Si existe algún tipo de componente sexual en el maltrato.

Cuando quien comete el acto es un servidor público o alguien en ejercicio de funciones oficiales.

¿Dónde reportar estos casos y pedir ayuda?

Para el caso de Bogotá, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal recomienda reportar de inmediato la situación a través de la línea 123. De esta manera, el personal puede llegar al lugar y brindar la atención que necesite el animal afectado.

Además, cualquier persona que presencie un hecho de este tipo también puede denunciarlo. Existen canales como la línea de la Fiscalía General de la Nación al 122, la línea gratuita nacional 018000 919748, así como las páginas oficiales de la Fiscalía o de la Policía, donde se pueden realizar estos reportes.