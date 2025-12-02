¿Qué significa el aviso “no PDA” que llevan algunos carros y motos?

Trancones en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En las calles de varias ciudades colombianas se ha vuelto común ver carros y motos con un aviso en letras negras: “No PDA”.

A primera vista, podría parecer un código o una broma, pero detrás de esas tres letras hay una explicación mucho más práctica.

El PDA —Personal Digital Assistant o Dispositivo Policial Digital— es una herramienta que utilizan los agentes de la Policía Nacional para consultar antecedentes de personas, placas de vehículos o números de IMEI de celulares, verificando en tiempo real si tienen algún reporte judicial o administrativo.

El dispositivo está conectado directamente con las bases de datos institucionales, por lo que cualquier irregularidad o pendiente genera una alerta automática en pantalla.

¿Por qué algunos vehículos dicen “No PDA”?

Según la explicación publicada por el portal especializado Visual Motor, estos avisos suelen colocarse en carros o motos que tuvieron algún tipo de reporte judicial en el pasado como robo, embargo o medida cautelar, pero ya resolvieron su situación legal.

El problema es que muchas veces la base de datos de la Policía no se actualiza de inmediato, y el registro continúa apareciendo como activo en el sistema.

Cuando eso ocurre, si un agente consulta la placa en su PDA y el reporte sigue visible, se ve obligado a detener e inmovilizar el vehículo, aunque el propietario tenga todos los documentos en regla. Resolver esa confusión puede tomar horas o incluso días, tanto para el conductor como para el policía que realiza el procedimiento.

Por eso, el letrero “No PDA” funciona como una especie de advertencia preventiva: un mensaje informal dirigido a los agentes, pidiéndoles no consultar este vehículo en el sistema, para evitar contratiempos derivados de errores administrativos.

Deja dudas

Aunque el mensaje tiene una intención práctica, deja preguntas en el aire. ¿Podría alguien usar esas siglas para evadir un control legítimo si su vehículo sí tiene pendientes reales? ¿Los agentes realmente hacen caso a un cartel que, en la práctica, les pide no usar una herramienta oficial?

Visual Motor plantea esas dudas y advierte que el uso del aviso no está regulado, ni exime a nadie de un procedimiento policial. En teoría, un agente puede consultar cualquier placa que considere necesario, sin importar lo que el vehículo tenga escrito en su carrocería.

