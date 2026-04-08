¿Qué significa muscle car y por qué se conocen así estos carros?

En su origen, un muscle car era un carro de tamaño mediano, equipado con un motor V8 y con un precio relativamente accesible. Foto: Car and Driver

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hablar de muscle cars es hablar de una época y, sobre todo, de una forma muy particular de entender la potencia. El término nació en Estados Unidos durante las décadas de 1960 y 1970, en un momento en el que la industria automotriz buscaba conectar con un público joven, apasionado por la velocidad y las carreras. Así se empezó a usar para describir a esos autos que no pedían permiso para llamar la atención. Con el tiempo, su significado evolucionó hasta convertirse en algo mucho más amplio.

En su origen, un muscle car era un carro de tamaño mediano, equipado con un motor V8 y con un precio relativamente accesible. La idea era llevar altas prestaciones a un público más amplio sin tener que pagar lo que costaba un deportivo europeo.

Lo que realmente define a un muscle car

Si hay algo que no se negocia en un muscle car, es el motor. Bajo el capó suele haber un bloque de gran tamaño, capaz de entregar altas cifras de potencia y torque.

Estos carros están diseñados para ofrecer aceleraciones contundentes y altas velocidades en línea recta.

Pero un muscle car no es solo potencia. También impone presencia. Su diseño es parte fundamental de su identidad.

Se caracteriza por una postura baja y ancha, carrocerías marcadas y una estética robusta. El frontal suele ser dominante, con parrillas grandes y tomas de aire que refuerzan esa sensación de fuerza. En la parte trasera, los escapes dobles y, en algunos casos, los alerones, terminan de completar el conjunto.

Por dentro, todo gira en torno al conductor. Asientos deportivos, buena ergonomía y tableros orientados hacia quien maneja. Más allá de correr, se trata de sentirse conectado con la máquina.

Cinco muscle cars que marcaron historia

A lo largo del tiempo, varios modelos se han convertido en referentes indiscutibles. Estos son algunos de los más recordados:

Chevrolet Chevelle SS

Ford Mustang Boss

Pontiac GTO Judge

Dodge Challenger SRT Demon