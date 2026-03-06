Publicidad

¿Qué significan los testigos del tablero del carro y qué hacer cuando se encienden?

Los testigos son la forma en que el vehículo avisa que algo necesita revisión antes de que el problema sea mayor.

David Vásquez Herrera
06 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Foto: freepik

Un carro está diseñado para recorrer miles de kilómetros y acompañar durante años. Con el tiempo, las piezas se desgastan y, si el mantenimiento no se realiza cuando corresponde, pueden empezar a aparecer fallas. Es ahí cuando el tablero cobra importancia, ya que los testigos alertan que algo en el vehículo necesita revisión antes de que el problema sea mayor.

¿Qué hacer según el color del testigo?

El color del testigo da una pista sobre la urgencia de la situación.

Si es rojo, la señal indica una falla grave y lo recomendable es detener el vehículo de forma segura lo antes posible...

Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com

