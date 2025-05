“Queremos que Colombia entre al ‘top’ cinco de nuestros mercados en el mundo”

La Bear 650, basada en la plataforma de la Interceptor e inspirada en la histórica victoria de Eddie Mulder en la mítica carrera Big Bear Run de 1960. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia es un país que se mueve en dos ruedas. Es difícil encontrar un solo pueblo o caserío en el que no se mueva diariamente una motocicleta. Eso es una evidencia palpable que se confirma con las cifras. Si vamos al RUNT, los números indican que en 2024 se vendieron 833.178 motocicletas en Colombia, lo que representó un crecimiento del 20 % anual. Dicho crecimiento llevó a nuestro mercado a ingresar al top 10 mundial en venta de motocicletas, con 12’332.882 unidades registradas.

Por eso, la Feria 2 Ruedas, que se desarrolla en Medellín, desde el jueves hasta el domingo, reúne a todas las marcas, pero más que eso, a miles de entusiastas y amantes de las motos. Entre tantos lanzamientos, Royal Enfield, firma de India, que afirma ser la marca más antigua en producción de motos, presenta en esta feria dos nuevos modelos: la GRR 450, que lleva el mismo motor que la Himalayan, y la Bear 650, basada en la plataforma de la Interceptor e inspirada en la histórica victoria de Eddie Mulder en la mítica carrera Big Bear Run de 1960. Hablamos con Ross Clifford, Head of Americas de Royal Enfield, de estos lanzamientos y las ganas de aumentar su participación en el país.

¿Qué tan importante es para ustedes como marca un mercado como el colombiano?

La región de Latinoamérica es la que más expansión tiene para Royal Enfield en el mundo y eso es muy importante para nosotros. Exceptuando a India, Colombia es nuestro sexto mercado más importante en el mundo. Nuestra apuesta es seguir creciendo en el mercado latino y esperamos que Colombia siga siendo un gran protagonista; es más, con estos lanzamientos y las novedades que tendremos, esperamos que el mercado colombiano se posicione dentro del top cinco.

Ustedes ya hace algún tiempo comenzaron a ensamblar motos en Colombia, ¿qué resultados han tenido desde que empezó ese proceso?

Nosotros comenzamos con el ensamble de CKD hace ya algunos años (2021) y por eso nuestra idea es lograr una expansión en unidades. Creemos que es un paso necesario, por toda la infraestructura que hace parte de nuestro modelo de negocio. El Grupo Corbeta ha sido un excelente aliado en esta labor. Quiero destacar la calidad del trabajo de lo que se hace en Colombia. Motos como la Himalayan son de muy alto nivel, es un trabajo muy cualificado.

¿Piensan aumentar ese ensamblaje que se hace en Colombia?

Nosotros como Royal Enfield, gracias a ese buen trabajo que vemos en nuestra planta en Envigado, vemos mucho crecimiento. En términos de unidades, prefiero hablarlo en porcentajes, y por eso esperamos un crecimiento del 15 %, que si lo vemos dentro del segmento del mercado del que hacemos parte, creo que es un crecimiento muy significativo para nosotros como marca en Colombia.

Ustedes venden motos con detalles y modelos clásicos. ¿Cómo ha sido crecer en un mercado como el actual, que pide innovación y tecnología; incluso hay marcas presentando novedades con inteligencia artificial?

Quiero destacar algo y es que somos una marca con herencia: tenemos 125 años de historia, así que, obviamente, gran parte del valor de la marca está en el estilo de las motocicletas clásicas, y a lo largo de los años hemos estado desarrollando eso. Pero, a medida que crecemos como una empresa global, los estilos de motocicletas más modernos también formarán parte del portafolio. Aunque algunas de nuestras motocicletas tienen un estilo clásico, cuentan con una ingeniería ultramoderna. Así que son de muy alta calidad, y tenemos una gran combinación de ingeniería moderna de alto nivel con un diseño tradicional.

Desde esa visión global, ¿qué encuentran en el mercado colombiano para que estos dos nuevos modelos que presentan en la feria se ajusten a esas necesidades?

Lo interesante es que el 85 % de nuestro negocio está en India. Y en este país no es una compra de lujo. La gente las usa para ir al trabajo, para llevar a la familia a la escuela. Así que India, probablemente sea el país más exigente del mundo para conducir motocicletas y vendemos 800.000 motocicletas allí. Así que la buena noticia es que las motos están muy, muy bien desarrolladas, con una calidad muy alta, lo que significa que para Colombia no tendremos ningún problema de adaptarnos a esa necesidad de que acá los colombianos usan las motos, no las tienen como un elemento de fin de semana; acá, al igual que en India, las motocicletas se usan para todas las tareas, todos los días, y estos dos nuevos modelos llegan a acoplarse a ese tipo de mercado.

La venta de motocicletas no deja de crecer en Colombia, pero también aumentan las muertes y los accidentes en motos, ¿qué elementos de seguridad tienen estos nuevos lanzamientos?

Todas nuestras unidades tienen frenos ABS desde las versiones estándar, así que eso es parte de la estrategia para hacer las motos más seguras. Pero creo que más que poner este tipo de seguridad, también se trata de la formación del conductor y del uso de los equipos de protección: casco, chaqueta, botas. Hoy nuestro aporte es que debemos ser fabricantes responsables y asegurarnos de que el conductor esté bien entrenado y entienda cómo manejar la motocicleta correctamente.