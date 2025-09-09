No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Renault revoluciona el Clio: así es la nueva generación con tecnología híbrida

Con un rediseño profundo, un enfoque más deportivo y una avanzada mecánica híbrida, el nuevo Renault Clio 2025 se posiciona como un firme contendiente en el segmento B.

Redacción Autos
09 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Una de las principales innovaciones del Clio 2025 es la incorporación del sistema híbrido E-Tech full hybrid de 160 CV.
Foto: EFE - ANNA SZILAGYI
Renault presentó oficialmente en el IAA Mobility de Múnich la sexta generación del Clio, un modelo completamente renovado que busca redefinir el segmento B en Europa. Con una imagen más atlética, un interior más tecnológico y, sobre todo, una nueva motorización híbrida E-Tech full hybrid de 160 CV, el nuevo Clio apunta alto tanto en rendimiento como en eficiencia.

Diseño más deportivo y con identidad renovada

El nuevo Clio presenta un diseño mucho más agresivo y dinámico, con un capó alargado, líneas fluidas y un frontal rediseñado donde destacan los nuevos faros LED en forma de rombo, que refuerzan la identidad visual de Renault. La parrilla más ancha y el logo renovado subrayan el carácter moderno y revolucionario de esta generación.

En los laterales, las formas tipo “cuchara” y los pasos de rueda marcados aportan un aire de coupé. Las llantas pueden alcanzar las 18 pulgadas y la manecilla trasera, integrada, recuerda a diseños de marcas como Mazda o Toyota.

La parte trasera también ha cambiado notablemente, con un alerón tipo voladizo, un maletero de hasta 391 litros (51 más que el modelo anterior) y un portón que ocupa casi toda la zaga.


Nuevas dimensiones y colores

Este nuevo Clio crece ligeramente en tamaño:

  • Longitud: 4,12 metros (antes 4,05 m)
  • Anchura: 1,77 metros (+39 mm)
  • Altura: se mantiene en 1,45 metros

Estará disponible en siete colores, incluyendo dos nuevos: un rojo con reflejos magenta y un verde eléctrico. Se suman el blanco glaciar, gris zinc, gris pizarra, negro brillante y azul rayo.

Gran novedad: motor full hybrid E-Tech de 160 CV

Una de las principales innovaciones del Clio 2025 es la incorporación del sistema híbrido E-Tech full hybrid de 160 CV, desarrollado por Horse Powertrain. Esta tecnología ya presente en los Renault Captur y Symbioz se produce en las plantas de Valladolid y Palencia.

Características clave:

  • Motor térmico 1.8L de 4 cilindros, ciclo Atkinson y alta presión.
  • Dos motores eléctricos y batería de 1,4 kWh.
  • Nueva caja multimodo derivada de la F1, con 15 combinaciones posibles.
  • Consumo mixto homologado: 3,9 l/100 km.
  • Emisiones CO₂: 89 g/km.
  • Aceleración 0-100 km/h: 8,3 segundos.
  • Modo eléctrico en ciudad: hasta el 80% del tiempo.
  • Autonomía total: hasta 1.000 km.

Además del híbrido, la gama incluirá otras motorizaciones:

  • TCe gasolina 1.2L de 115 CV
  • Versión Eco-G (GLP) de 120 CV con cambio EDC y hasta 1.500 km de autonomía combinada.

Interior renovado: más digital y limpio

El habitáculo del nuevo Clio combina simplicidad con deportividad. El diseño interior destaca por su volante achatado y una doble pantalla digital de 10,1 pulgadas, con contenido personalizable para el conductor y los pasajeros.

El sistema multimedia integra servicios de Google y hasta 100 aplicaciones. En seguridad, ofrece 29 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), incluyendo varios de serie y otros según el nivel de acabado.

Versiones y acabados disponibles

Renault ofrecerá el nuevo Clio en tres niveles de acabado:

  • Evolution: versión base, equipada con lo esencial.
  • Techno: incorpora sistema R-Link y servicios de Google.
  • Esprit Alpine: la más deportiva, con llantas de 18”, detalles exclusivos, carga inalámbrica y una parrilla de diseño específico.

Lanzamiento y fabricación

El Clio 2025 será producido en la planta de Bursa, Turquía. Renault anunciará precios y disponibilidad en octubre, y las primeras entregas se esperan para inicios de 2026.

Por Redacción Autos

