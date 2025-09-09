Renault revoluciona el Clio: así es la nueva generación con tecnología híbrida

Escucha este artículo
Renault presentó oficialmente en el IAA Mobility de Múnich la sexta generación del Clio, un modelo completamente renovado que busca redefinir el segmento B en Europa. Con una imagen más atlética, un interior más tecnológico y, sobre todo, una nueva motorización híbrida E-Tech full hybrid de 160 CV, el nuevo Clio apunta alto tanto en rendimiento como en eficiencia.
Diseño más deportivo y con identidad renovada
El nuevo Clio presenta un diseño mucho más agresivo y dinámico, con un capó alargado, líneas fluidas y un frontal rediseñado donde destacan los nuevos faros LED en forma de rombo, que refuerzan la identidad visual de Renault. La parrilla más ancha y el logo renovado subrayan el carácter moderno y revolucionario de esta generación.
En los laterales, las formas tipo “cuchara” y los pasos de rueda marcados aportan un aire de coupé. Las llantas pueden alcanzar las 18 pulgadas y la manecilla trasera, integrada, recuerda a diseños de marcas como Mazda o Toyota.
La parte trasera también ha cambiado notablemente, con un alerón tipo voladizo, un maletero de hasta 391 litros (51 más que el modelo anterior) y un portón que ocupa casi toda la zaga.
Nuevas dimensiones y colores
Este nuevo Clio crece ligeramente en tamaño:
- Longitud: 4,12 metros (antes 4,05 m)
- Anchura: 1,77 metros (+39 mm)
- Altura: se mantiene en 1,45 metros
Estará disponible en siete colores, incluyendo dos nuevos: un rojo con reflejos magenta y un verde eléctrico. Se suman el blanco glaciar, gris zinc, gris pizarra, negro brillante y azul rayo.
Gran novedad: motor full hybrid E-Tech de 160 CV
Una de las principales innovaciones del Clio 2025 es la incorporación del sistema híbrido E-Tech full hybrid de 160 CV, desarrollado por Horse Powertrain. Esta tecnología ya presente en los Renault Captur y Symbioz se produce en las plantas de Valladolid y Palencia.
Características clave:
- Motor térmico 1.8L de 4 cilindros, ciclo Atkinson y alta presión.
- Dos motores eléctricos y batería de 1,4 kWh.
- Nueva caja multimodo derivada de la F1, con 15 combinaciones posibles.
- Consumo mixto homologado: 3,9 l/100 km.
- Emisiones CO₂: 89 g/km.
- Aceleración 0-100 km/h: 8,3 segundos.
- Modo eléctrico en ciudad: hasta el 80% del tiempo.
- Autonomía total: hasta 1.000 km.
Además del híbrido, la gama incluirá otras motorizaciones:
- TCe gasolina 1.2L de 115 CV
- Versión Eco-G (GLP) de 120 CV con cambio EDC y hasta 1.500 km de autonomía combinada.
Interior renovado: más digital y limpio
El habitáculo del nuevo Clio combina simplicidad con deportividad. El diseño interior destaca por su volante achatado y una doble pantalla digital de 10,1 pulgadas, con contenido personalizable para el conductor y los pasajeros.
El sistema multimedia integra servicios de Google y hasta 100 aplicaciones. En seguridad, ofrece 29 sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), incluyendo varios de serie y otros según el nivel de acabado.
Versiones y acabados disponibles
Renault ofrecerá el nuevo Clio en tres niveles de acabado:
- Evolution: versión base, equipada con lo esencial.
- Techno: incorpora sistema R-Link y servicios de Google.
- Esprit Alpine: la más deportiva, con llantas de 18”, detalles exclusivos, carga inalámbrica y una parrilla de diseño específico.
Lanzamiento y fabricación
El Clio 2025 será producido en la planta de Bursa, Turquía. Renault anunciará precios y disponibilidad en octubre, y las primeras entregas se esperan para inicios de 2026.