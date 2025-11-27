Renault Kardian obtuvo cinco estrellas en pruebas de seguridad de Latin Ncap

Renault Kardian en las pruebas de Latin NCAP. Foto: Latin Ncap

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América y el Caribe (Latin NCAP) presentó los más recientes resultados de sus pruebas independientes de choque y calificación de seguridad. Para esta ocasión, la organización evaluó dos vehículos: el Renault Kardian y el Volkswagen Taos.

El Renault Kardian alcanza por primera vez la máxima calificación entregada por Lain Ncap. El vehículo fue puesto a prueba en 2024 y obtuvo cuatro estrellas. Sin embargo, el fabricante francés lo actualizó recientemente con sistema de Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) para Usuarios Vulnerables de las Vías (VRU). El resultado fue de cinco estrellas.

“El Kardian actualizado ofrece seis bolsas de aire y Control Electrónico de Estabilidad (ESC) de serie, y AEB como opcional, y obtuvo 83,41 % en Ocupante Adulto, 82,92 % en Ocupante Infantil, 72,96 % en Protección de Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 83,78 % en Asistencia a la Seguridad. En 2024, el Kardian fue evaluado en impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, latigazo cervical (whiplash), protección a peatones, ESC, Frenado Autónomo de Emergencia en ciudad, AEB interurbano y Sistemas de Asistencia a la Velocidad (SAS)”, señaló la organización.

Cinco estrellas para el Taos

El segundo vehículo que pasó por las pruebas del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América y el Caribe (Latin NCAP) fue el SUV Volkswagen Taos. El producto que los germanos fabrican en México fue testeado en 2021 y obtuvo cinco estrellas.

Recientemente, el Taos tuvo una actualización que mejoró su equipamiento de seguridad y por decisión de Volkswagen el vehículo fue testeado nuevamente. En la más reciente prueba, el vehículo ratificó la calificación que la organización le otorgó en 2021.

“Felicitaciones a Renault por su primer resultado de cinco estrellas en Latin NCAP. Su compromiso con vehículos más seguros quedó claro al mejorar un modelo popular como el Kardian de cuatro a cinco estrellas en tan poco tiempo. Latin NCAP espera con ansias los nuevos modelos de Renault, y las próximas cinco estrellas de la marca. La renovación del Taos confirma una vez más la política de Volkswagen de máxima seguridad y su compromiso constante de mostrar sus logros a los consumidores. El Taos es el primer modelo en obtener cinco estrellas dos veces bajo los mismos protocolos de evaluación, tras una renovación y actualización”, señaló Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP dijo.