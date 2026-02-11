Renting vehicular en Colombia: qué es y cómo funciona

El valor del canon mensual de renting varía según el tipo de vehículo, el modelo elegido y los servicios incluidos en el plan contratado. Foto: Getty Images

El renting es un servicio de arrendamiento de vehículos a mediano y largo plazo, en el que el usuario paga un canon mensual por su uso, sin cuota inicial y sin obligación de compra. La empresa de renting mantiene la propiedad del vehículo y se encarga de los impuestos, el SOAT y los seguros. Además, dependiendo del plan elegido, el servicio puede incluir mantenimiento, cambio de llantas, limpieza y gestión administrativa, para que el usuario solo se preocupe por disfrutar su movilidad.

