Renting vehicular en Colombia: qué es y cómo funciona

El valor del canon mensual de renting varía según el tipo de vehículo, el modelo elegido y los servicios incluidos en el plan contratado.
Foto: Getty Images
El renting es un servicio de arrendamiento de vehículos a mediano y largo plazo, en el que el usuario paga un canon mensual por su uso, sin cuota inicial y sin obligación de compra. La empresa de renting mantiene la propiedad del vehículo y se encarga de los impuestos, el SOAT y los seguros. Además, dependiendo del plan elegido, el servicio puede incluir mantenimiento, cambio de llantas, limpieza y gestión administrativa, para que el usuario solo se preocupe por disfrutar su movilidad.
Por David Vásquez Herrera
Periodista de la Universidad Uniminuto, con diplomado en comunicación estratégica para las organizaciones.@davas_fcdvasquez@elespectador.com
