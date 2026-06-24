Seat Ibiza y Seat Arona 2026 en Colombia: precios, equipamiento y novedades

Seat Ibiza en Colombia. Foto: Seat

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Conservan su tren motor

Los actualizados Seat Ibiza y Seat Arona en Colombia conservan su tren motor. Así, el Ibiza funciona con su motor atmosférico de 1.6 litros y caja automática -tipo Triptonic- de seis marchas (110 caballos de potencia y torque de hasta 152 Nm, en el rango de entre las 3.850 - 4.100 rpm).

Por su parte, el compacto Arona rueda con su habitual bloque de 1.6 litros y caja automática, también Triptonic, de seis velocidades (110 caballos de potencia y 152 Nm de torque).

Lo nuevo afuera

Las novedades que Seat incorporó en sus dos vehículos en Colombia se concentran en su estética. Por ejemplo, desde afuera su punto más llamativo se concentra en una nueva parrilla frontal -hexagonal y estirada de forma horizontal-.

También en la incorporación de un nuevo sistema lumínico -tienen un nuevo diseño… con una línea más alargada y evidentemente dotada del ADN de las marcas del Grupo VW- con tecnología full LED, así como un rediseño en sus rines de 16 pulgadas.

Equipo interior

Seat incorporó nuevos materiales dentro de la cabina de los nuevos Ibiza y Arona. Suman un volante multifunción, iluminación ambiental, centro multimedia con pantalla táctil de 8,25 pulgadas y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, así como un panel de instrumentos digital de ocho pulgadas.

Seguridad

Parte del equipo de seguridad presente en la actualización de los Seat Ibiza y Arona incluyen seis bolsas de aire, detección delantera de peatones, control electrónico de estabilidad, detector de fatiga, asistente de arranque en pendientes, ABS, dirección asistida, alarma antirrobo con vigilancia en el habitáculo, llanta de repuesto de tamaño reducido, entre otros.

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Precios

El actualizado Seat Ibiza, en su versión Style, se comercializa en Colombia a un precio de COP 79.000.000.

El actuaizado Seat Arona, también en su versión Style, se vende a un precio de COP 90.000.000.