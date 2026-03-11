Siete accesorios de moto indispensables para manejar con mayor seguridad

Desde Yamaha aconsejan contar con una línea de accesorios pensada para cada trayecto Foto: pexels

Manejar moto exige atención, habilidad y una buena preparación antes de salir a las vías. Más allá de la experiencia del piloto, hay varios elementos que ayudan a mejorar la protección, la comodidad y el control en los recorridos. En los últimos años, el uso de accesorios para motociclistas ha cobrado mayor relevancia, ya que ayudan a reforzar la seguridad, el confort e incluso el estilo al momento de conducir.

Por eso, desde Yamaha aconsejan contar con una línea de accesorios pensada para cada trayecto, adaptada a las necesidades de los motociclistas.

1. Soportes para celular

La conectividad se ha convertido en un aliado para muchos motociclistas. Contar con un soporte para celular permite utilizar aplicaciones de navegación, recibir indicaciones de ruta o consultar información del trayecto sin quitar la mirada de la vía.

En el mercado hay varios modelos con sistemas de fijación seguros, materiales que ayudan a reducir las vibraciones y rotación de 360 grados, que ayuda a ajustar la pantalla a una posición más cómoda a la hora de conducir.

2. Bolsas organizadoras para motos

Las bolsas organizadoras son una buena alternativa para llevar objetos personales, herramientas o documentos durante los recorridos. Suelen estar fabricadas con materiales resistentes al agua y con compartimientos que ayudan a mantener todo en orden. Además, su diseño permite aprovechar mejor el espacio de la moto sin afectar la movilidad ni el equilibrio del piloto.

3. Porta placas

El porta placas es un accesorio que combina más estética y funcionalidad. Además de sostener la placa de forma segura, permite darle a la motocicleta un estilo más personalizado. De acuerdo con Yamaha, algunas opciones disponibles en el mercado están diseñadas para integrarse con la línea de la moto, manteniendo una apariencia deportiva sin afectar la visibilidad de la placa ni el cumplimiento de la normativa.

4. Sliders

Los sliders cumplen una función importante de protección en la motocicleta. Estos accesorios se instalan en puntos estratégicos del chasis para ayudar a absorber impactos o reducir daños en caso de una caída. Gracias a su diseño y a los materiales resistentes con los que se fabrican, estos ayudan a proteger partes clave de la moto y pueden evitar reparaciones más caras.

5. Maleteros o baúl

Para quienes necesitan transportar más objetos, los maleteros se convierten en una de las soluciones más prácticas. Están diseñados para ofrecer mayor capacidad de carga y suelen contar con sistemas de cierre seguros que protegen las pertenencias durante el trayecto. Son especialmente útiles en viajes o en el día a día, ya que se puede llevar el casco u otros elementos con mayor comodidad.

6. Protectores de motor

Los protectores de motor ayudan a reducir posibles daños ocasionados por golpes o caídas, estos actúan como una barrera entre el suelo y las partes mecánicas. Además, aportan mayor tranquilidad al piloto, especialmente cuando se circula por terrenos irregulares o en condiciones más difíciles de sostener el equilibrio.

7. Parrilla para motos

Las parrillas son accesorios diseñados para ampliar la capacidad de carga de la moto. Permiten fijar maletas, maleteros o bolsas de forma segura, y lo hace especialmente útil para quienes realizan viajes o necesitan transportar objetos con frecuencia. Estas estructuras suelen ser ligeras pero resistentes, y están pensadas para integrarse con el diseño de la moto sin afectar su estabilidad.