Siete partes del carro que todo conductor debe conocer y para qué sirven

Conocer su funcionamiento permite darle un mejor cuidado, detectar a tiempo señales de desgaste y evaluar con mayor criterio varios aspectos.

Comprar un carro no solo implica estrenarlo y disfrutarlo, también supone comprender cómo operan sus principales sistemas y componentes. Conocer su funcionamiento permite darle un mejor cuidado, detectar a tiempo señales de desgaste y evaluar con mayor criterio aspectos como seguridad, eficiencia y tecnología al compararlo con otros modelos del mercado.

En este punto de vista, Kia destaca algunas partes del carro que influyen de manera directa en su comportamiento.

1. Motor

El motor es el encargado de transformar la energía en movimiento, ya sea a través de combustión, electricidad o una combinación de ambas, según la tecnología del modelo. De su configuración dependen la potencia, la respuesta al acelerar y hasta el consumo diario.

Si al conducir aparecen ruidos extraños, vibraciones inusuales o una pérdida evidente de fuerza, el protagonista suele ser el propulsor. Entender cómo funciona ayuda a evaluar el rendimiento del vehículo en ciudad, carretera o en trayectos exigentes.

2. Sistema de transmisión

Si el motor genera la energía, la transmisión se encarga de llevarla hasta las ruedas y adaptarla a cada velocidad. Puede ser manual o automática, y su configuración influye directamente en la suavidad de los cambios, la aceleración y el control en pendientes o en tráfico.

Cuando se sienten retrasos al engranar o el motor revoluciona más de lo normal sin que el carro avance como debería, es recomendable revisar este sistema. Detectar estos comportamientos facilita un diagnóstico oportuno y protege la comodidad, el consumo y la durabilidad mecánica.

3. Sistema de frenos

Aquí no hay margen de error, el sistema de frenos es el encargado de reducir la velocidad y detener el vehículo con seguridad. Discos, pastillas y líquido hidráulico trabajan en conjunto con asistencias electrónicas para responder en todo momento.

Si al frenar aparecen vibraciones, ruidos o el pedal se va más abajo de lo normal, algo puede estar pidiendo revisión.

4. Sistema eléctrico y batería

El sistema eléctrico es como el cerebro silencioso del carro. Alimenta luces, sensores, asistentes de manejo y el tablero. En los modelos más recientes, los módulos electrónicos están conectados entre sí, por eso una batería en mal estado puede generar fallas que parecen no tener relación.

5. Sistema de escape

Aunque muchos solo lo asocian con el sonido, el sistema de escape cumple una tarea importante. Conduce los gases del motor hacia el exterior y ayuda a controlar las emisiones. En este conjunto intervienen catalizadores y sensores que también influyen en el rendimiento del vehículo. Si el carro suena diferente, aparecen olores inusuales o se percibe pérdida de potencia, puede haber una falla en esta línea.

6. Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración es el encargado de mantener la temperatura del motor bajo control. Trabaja con refrigerante, radiador y termostato para evitar el sobrecalentamiento, incluso en tráfico pesado o en climas exigentes. Cuando el indicador de temperatura sube, aparece vapor o el ventilador funciona de manera constante, es momento de revisar.

7. Sistemas de seguridad

Aquí entra en juego la protección integral del vehículo. Los sistemas de seguridad buscan prevenir accidentes y cuidar a los ocupantes. La seguridad activa incorpora controles electrónicos que ayudan a evitar pérdidas de control, mientras la pasiva integra airbags, cinturones y estructuras reforzadas.