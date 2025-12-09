¿Son seguros los vehículos eléctricos? La respuesta es clave y Volvo tiene la evidencia

Volvo ES90 Aurora Silver Exterior. Foto: Cortesía Volvo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más que ingeniería, una experiencia de tranquilidad

La electrificación ya no es una promesa futura: es una realidad cotidiana en Colombia. Cada vez más familias, profesionales y viajeros se preguntan lo mismo: ¿son realmente seguros los SUVs eléctricos? La respuesta sí que importa, pues en un mercado lleno de promesas eléctricas, la seguridad dejó de ser un atributo técnico para convertirse en un filtro esencial.

Electromovilidad en Colombia: cifras que inspiran confianza

Colombia avanza hacia una movilidad más limpia con apuestas claras. El país firmó en 2024 la Declaración de Vehículos de Cero Emisiones, ZEV, un compromiso global para apoyar la transición hacia una movilidad segura, sostenible y saludable. Igualmente, el gobierno local de Bogotá lanzó la Política Pública de Movilidad, que busca que en 2040 solo se permitan la circulación y registro de vehículos de cero y bajas emisiones en la capital del país.

Las cifras del mercado respaldan estos compromisos:

Las matrículas de vehículos eléctricos crecieron 159% entre enero y octubre de 2025, frente al mismo periodo del año anterior, según el RUNT.

El segmento premium electrificado aumentó 48% en ese mismo periodo.

De acuerdo con LATAM Mobility 2024, en Colombia 58% de los consumidores tienen intención de comprar vehículos eléctricos en los próximos dos años, superando a Brasil y México.

Este crecimiento no es solo un fenómeno de mercado: refleja algo más profundo. Familias que buscan seguridad real, conductores que quieren vivir la ciudad sin ruido ni emisiones, personas que desean tomar decisiones responsables con su entorno.

La pregunta ya no es si los eléctricos llegarán. La pregunta es con qué marca hacerlo y con qué nivel de seguridad.

Volvo Pionero en seguridad automotriz, creadora del cinturón de tres puntos que ha salvado más de un millón de vidas, entiende que esta transición no es solo tecnológica. Es emocional. “Te mereces un Volvo” porque busca ofrecer calma, confianza y bienestar en cada trayecto, especialmente en un país donde la topografía, el clima y las distancias exigen vehículos que cuiden de verdad.

Por eso, la marca sueca integra décadas de investigación humana con nuevas soluciones eléctricas e híbridas que no solo protegen: inspiran tranquilidad.

Ingeniería sueca con empatía: 98 años estudiando cómo salvar vidas

Seguridad eléctrica basada en evidencia

Cada innovación nace de un principio simple: cuidar de las personas.

A lo largo de su historia Volvo ha inventado algunas de las funciones más importantes en la industria de la seguridad automovilística. Un ejemplo es el cinturon de seguridad de tres puntos que revoluciono el concepto de protección en los vehiculos. Actualmente, la marca sueca lidera E.V.A, Equal Vehicles for All, que por primera vez en el mundo automotor desarrollan pruebas con dummies que representan mujeres embarazadas, niños y hombres de distintos tipos de cuerpo.

Este conocimiento acumulado por más de cuatro décadas permitió rediseñar airbags, sillas y estructuras internas, logrando un vehículo verdaderamente seguro para los diferentes pasajeros de cada modelo Volvo.

Porque la seguridad no es una cifra: es una experiencia vivencial.

Tecnología que anticipa lo inesperado

Los vehículos eléctricos de Volvo integran sistemas que anticipan riesgos antes de que el conductor los note:

Frenado automático inteligente

Sistemas de asistencia para evitar colisiones

Corrección de trayectoria

Monitoreo activo del entorno

Ajuste automático de cinturones y airbags

No es protección reactiva: es protección preventiva.

La visión Volvo: seguridad que se siente, no solo se mide

Volvo no entiende la electrificación como un destino final, sino como un camino que debe recorrerse con confianza. La seguridad sigue siendo la columna vertebral de cada modelo, y ahora se combina con inteligencia artificial, acero de ultra-alta resistencia y sistemas eléctricos diseñados desde una perspectiva humana. Descubre la gama híbrida enchufable de Volvo.

Infraestructura: Construyendo Confianza en el Ecosistema Eléctrico

“La electrificación solo será posible si trabajamos juntos: empresas, gobierno y ciudadanos”, sostiene Alberto Telch, Brand Manager de Volvo Cars Colombia. Por eso, desde 2021, Volvo ha instalado más de 60 puntos de carga en alianza con actores del sector energético.

Recientemente, la marca sueca fortaleció esta red con Evergo para desplegar más de 2.400 puntos de carga en América Latina. La alianza con Movistar Arena de Bogotá incorporó siete cargadores eléctricos de uso público, integrando la movilidad sostenible al estilo de vida urbano.

El compromiso también se extiende al servicio posventa: 9 de cada 10 clientes califican la atención como excelente, reafirmando que la confianza se construye con cercanía y acompañamiento técnico certificado.

Preguntas Frecuentes

¿Son más seguros los SUVs eléctricos que los de gasolina?

Sí. Según el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), los vehículos eléctricos tienen 60 % menos probabilidad de incendio que los de combustión interna. En Volvo, la combinación de tecnología eléctrica con décadas de experiencia resulta en los SUVs eléctricos más seguros del mercado.

¿Qué marca de autos eléctricos es la más segura?

Volvo es considerada la marca más segura porque ha liderado la investigación automotriz en seguridad durante más de cuatro décadas, desarrollando innovaciones que hoy son estándar en la industria.

Entre ellas destaca Safe Space Technology, presente en todos los vehículos de la marca. Esta tecnología no solo protege a quienes van dentro del vehículo y a quienes lo rodean, sino que está diseñada para anticiparse a los riesgos y evitar que los accidentes ocurran en primer lugar.

¿Es seguro cargar una camioneta eléctrica en casa durante la lluvia?

Completamente seguro. Los cargadores y conectores cumplen estándar IP67, garantizando protección total contra agua y desconexión automática ante cualquier anomalía eléctrica.

¿Hay riesgo de choque eléctrico en caso de accidente?

No. Los sistemas incluyen interruptores automáticos que desconectan la corriente en milisegundos. En Volvo, la red de alto voltaje se desactiva completamente en el instante del impacto, eliminando cualquier riesgo para ocupantes y personal de rescate.