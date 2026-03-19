Sube el costo de mantener un vehículo en Colombia por alza en servicios de taller: Asopartes

El segmento de partes y piezas para vehículos presentó un incremento anual de 4,58 % en enero de 2026. Foto: freepik

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El costo de mantener un vehículo en Colombia viene subiendo y, contrario a lo que muchos podrían pensar, no es solo por los repuestos. Hoy el mayor golpe al bolsillo está en los servicios de mantenimiento y reparación en talleres. Así lo advirtió Asopartes, luego de revisar el comportamiento reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el sector autopartista.

Según cifras del DANE y analizadas por el Radar de las Autopartes - CVN, el segmento de partes y piezas para vehículos presentó un incremento anual de 4,58 % en enero de 2026. La cifra supera el 3,97 % registrado un año atrás, aunque se mantiene por debajo de la inflación nacional, que alcanzó el 5,35 %.

Al desagregar estos datos, el mayor ajuste se concentra en los servicios de mantenimiento y reparación en talleres, con una variación anual de 7,48 %, posicionándose como el componente con el alza más pronunciada dentro de esta categoría.

“Las cifras evidencian que hoy la presión sobre el costo de mantener un vehículo no proviene únicamente de los repuestos. Los servicios de taller están ganando un mayor peso dentro del gasto de los hogares y de los propietarios de vehículos, en un contexto de mayor complejidad técnica y mayores exigencias operativas para el servicio automotor”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.

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Desde Asopartes explican este comportamiento responde a factores estructurales del mercado que vienen empujando los costos. Por un lado, los vehículos son cada vez más tecnológicos, lo que obliga a contar con técnicos mejor capacitados. A eso se suma la necesidad de equipos de diagnóstico más sofisticados y el incremento en los costos operativos de los talleres.

El análisis también muestra que otros servicios relacionados con el cuidado del vehículo vienen subiendo a buen ritmo. Los productos para limpieza y conservación del carro registraron una variación anual de 5,78 %, mientras que trabajos como latonería y pintura llegaron al 5,30 %, cifras que se mueven en niveles cercanos e incluso por encima de la inflación general.

Sin embargo, varias categorías ligadas directamente a autopartes han tenido un comportamiento más moderado, e incluso con leves caídas. Por ejemplo, otras piezas de repuesto para vehículos y el segmento de llantas, neumáticos y rines presentaron variaciones anuales de -0,26 % y -0,59 %, respectivamente.

Por su parte, servicios como el cambio de aceite se ubicaron en 3,43 %, mientras que productos como aditivos, valvulinas, líquidos de frenos y refrigerantes aumentaron 1,71 %, ambos por debajo del IPC general.

Para Asopartes, mantener en buen estado el parque automotor en Colombia no depende solo de contar con autopartes disponibles, sino de tener un servicio técnico que esté a la altura. En esa línea, el gremio insiste en la necesidad de fortalecer la capacitación del personal, avanzar en la formalización de los talleres y mejorar la competitividad del sector.