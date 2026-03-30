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Tenga en cuenta estos consejos para viajar seguro en moto durante Semana Santa

Desde Hero Motos comparten una serie de recomendaciones pensadas para que el viaje sea más seguro y sin sobresaltos.

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En Dos Ruedas
En Dos Ruedas
30 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en 2025 más de 9,1 millones de vehículos se movilizaron por las vías del país durante esta temporada.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en 2025 más de 9,1 millones de vehículos se movilizaron por las vías del país durante esta temporada.
Foto: Cortesía Hero
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Con la llegada de Semana Santa, miles de colombianos salen a carretera para tomarse un descanso o reencontrarse con sus familias. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en 2025 más de 9,1 millones de vehículos se movilizaron por las vías del país durante esta temporada.

A esto se suma un dato relevante del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las motocicletas representan cerca del 63% del parque automotor en Colombia. Esto deja claro que una gran parte de los viajes en estas fechas se hace sobre dos ruedas.

Con ese panorama, sumado a trayectos más largos y mayor flujo vehicular, manejar con cabeza fría y anticiparse a cualquier situación se vuelve necesario para evitar contratiempos. Desde Hero Motos comparten una serie de recomendaciones pensadas para que el viaje sea más seguro y sin sobresaltos.

1. Hacer una revisión técnica antes de salir

Antes de arrancar, vale la pena revisar frenos, llantas, guayas, kit de arrastre, luces y niveles de aceite. Un buen mantenimiento puede evitar contratiempos en carretera. Lo ideal es acudir a un taller autorizado para salir con la moto en óptimas condiciones.

2. Llevar herramientas y un botiquín básico

Contar con un kit de herramientas puede sacar de apuros ante cualquier imprevisto. Llaves, destornilladores o un kit para pinchazos siempre suman. También, llevar un botiquín con elementos básicos para atender una emergencia mientras llega ayuda.

3. Usar protección adecuada

Casco certificado y bien ajustado, guantes, chaqueta con protecciones, prendas reflectivas y calzado adecuado no son un lujo, son una necesidad. Estos elementos ayudan a reducir riesgos y marcan la diferencia ante cualquier eventualidad.

4. Evitar sobrecargar la moto

El exceso de peso o una mala distribución del equipaje afecta la estabilidad. Lo mejor es llevar lo necesario, bien asegurado, especialmente si el recorrido incluye curvas o trayectos largos.

5. Mantener una velocidad prudente

Con alto flujo vehicular, respetar los límites de velocidad y conservar una distancia segura ayuda a reaccionar con tiempo frente a cualquier situación.

6. Planear la ruta con tiempo

Revisar el clima, el estado de las vías y definir puntos de descanso ayuda a tener un viaje más tranquilo. Hacer pausas durante el recorrido evita la fatiga y mejora la concentración.

7. Evitar maniobras peligrosas

Nada de adelantar en curvas ni zigzaguear entre vehículos. Respetar las señales y conducir con prudencia hace una gran diferencia en la seguridad.

8. Tener los documentos al día

SOAT, revisión técnico-mecánica y licencia vigente son indispensables. Además de evitar inconvenientes en controles, garantizan que el viaje se haga dentro de la normativa.

En Dos Ruedas

Por En Dos Ruedas

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