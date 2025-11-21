Logo El Espectador
21 de noviembre de 2025 - 01:21 a. m.

Tesla se estaciona en Colombia y llega a acelerar el segmento de los eléctricos

Hablamos con Karen Scarpetta, la country manager de Tesla, en su aterrizaje oficial al mercado colombiano. Al interior de un Model Y, la SUV, y al lado de un Model 3, la empresaria cuenta cómo lograron traer el país estos vehículos desde los $109’990,000, la autonomía de cada carro, la configuración interior del vehículo y todo el sistema de navegación. Entre 460 y 660 kilómetros de autonomía, de acuerdo a la versión. Esta es una conversación rápida para #Autos de @elespectador con Edwin Bohorquez A. Los primeros vehículos llegarán en enero y se pueden comprar hasta por la página web de la compañía, nos dijo.

Edwin Bohórquez Aya

Edwin Bohórquez Aya

