Todo lo que debe saber sobre las baterías de los carros eléctricos

El mercado automotor colombiano avanza con paso firme hacia la movilidad sostenible. Foto: Colaborador/a Esporádica.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El mercado automotor colombiano avanza con paso firme hacia la movilidad sostenible. Las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) muestran que, entre enero y agosto de 2025, se matricularon 10.508 carros eléctricos nuevos, una señal clara de que esta tecnología está dejando de ser una opción de nicho para convertirse en una alternativa real en el país.

Si usted ha empezado a interesarse por los carros eléctricos, seguramente se habrá preguntado sobre la autonomía, los cargadores o los tiempos de carga. Sin embargo, también hay que pensar en un componente igual de importante: la batería.

Por eso, aquí le contamos lo que necesita saber sobre las baterías de los carros eléctricos.